"Yo seré candidata. A mí me encantaría competir con todo el mundo, con todo el que quiera ser candidato (…) tendremos elecciones limpias y libres", anunció Machado durante una reunión con varios líderes de la oposición venezolana en Panamá, donde también salió a saludar a una multitud que la esperaba.
A pesar de que la Casa Blanca ha legitimado y halagado en reiteradas ocasiones a la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez, dejando a un lado a la Nobel de la Paz 2025, Machado renovó una vez más su voto de confianza hacia la administración Trump.
"Nosotros creemos, confiamos y agradecemos al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Trump y el secretario (de Estado), Marco Rubio, por los avances que se han logrado".
Tras la captura el pasado 3 de enero del entonces mandatario, Nicolás Maduro, Donald Trump anunció que su país establecería un plan para celebrar elecciones en Venezuela, aunque ha dado fechas.
"Se acerca" el momento del regreso a Venezuela
Machado abandonó su país desde la clandestinidad el pasado diciembre para ir a recoger el Nobel de la Paz a Oslo.
"Desde aquí ustedes se las van a llevar de vuelta para que regresen a Venezuela, donde quedarán para la historia", dijo Machado, y también aseguró que "se acerca" el momento de su regreso a Venezuela.
Este lunes, la líder opositora venezolana será recibida por el presidente panameño, José Raúl Mulino, y visitará la Asamblea de Diputados.
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