El 3 de noviembre, la democracia estadounidense enfrenta una nueva prueba de fuego en las elecciones de medio mandato. Donald Trump se juega el control del Congreso en un país profundamente dividido, atravesado por crisis existenciales que ponen en entredicho el mito de prosperidad estadounidense. ¿Qué queda del sueño americano? Es la pregunta que plantea el escritor Walid Hajar Rachedi, en un documental sonoro de cuatro episodios. Desde Atlanta, cuna del doctor Luther King, cuenta las contradicciones de una nación mosaico.

Para el escritor, fascinado desde muy joven por la cultura popular estadounidense, la respuesta a esa pregunta es simple y compleja a la vez. A pesar de las turbulencias que atraviesa la primera potencia mundial esta promesa sigue vigente, pero toma formas distintas a medida de que el país cambia. Y cambia muy rápido.

"Lo que queda hoy es esta posibilidad, es una voluntad de cambio, es una voluntad de dar un mejor futuro para la generación que viene, pero se volvió más complicado en los tiempos que vivimos para ciertos sectores de la población", explica el también autor de "Qué iría hacer al paraíso?".

La serie de cuatro episodios surge durante una residencia literaria en Atlanta y relata las historias de ciudadanos estadounidenses que cuentan lo que es vivir en un país profundamente paradójico que puede, a la vez, elegir a su primer presidente negro y mantener en la pobreza a miles de ciudadanos afroamericanos. El país que exporta masivamente la cultura de la calle, pero que no logra reconciliarse con el pasado.

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Este relato sonoro cuenta como el "sueño americano", tal y como se ha promocionado no está manufacturado ni para la mayoría de los negros y mucho menos para los migrantes.

Migración, identidad y desigualdad: las contradicciones de Estados Unidos

Según, Walid Hajar Rachedi, en las ultimas décadas, los movimientos de inclusion han militado precisamente para que esas personas también puedan tener su sueno americano. Un impulso que se ha dado de bruces con el trumpismo.

"Yo creo creo que en un momento dado, la gente que votó para Trump y tal vez de buena fe, incluso de minorías étnicas, lo hicieron pensando en la prosperidad económica. Y al final, con la guerra en Iran, por ejemplo, mucha gente no está satisfecha porque no está cumpliendo con sus promesas. Es lo que ha pasado con muchos latinos u afroamericanos que votaron Trump. Para ellos lo importante era trabajar y ahora ven lo que pasa con el ICE", comenta.

Precisamente, los migrantes latinoamericanos tienen un lugar protagónico en este relato, especialmente, sus experiencias en un centro de detención del ICE, que al final lo hace funcionar "una empresa privada con su empleado del mes como en el Mc Donalds".

Atlanta, el retrato de un país que busca reinventarse

Atlanta, según el autor, cuenta muy bien las tensiones de una ciudad prospera y relativamente progresista en un Estado del sur conservador con una élite negra pudiente, una población latina que busca su lugar y una herencia de luchas emancipadoras heredadas de la época segregacionista: "Era una historia que antes era pensado solamente digamos en blanco y negro, pero ahora también hay otras poblaciones. Es fascinante hablar de Estados Unidos desde este lugar, que no sea Nueva York, que no es a Los Ángeles, que sea también un Estados Unidos que conocemos menos".

"Hoy en dia estamos viviendo una salida de la de la adolescencia de manera identitaria y creo que, de todos modos, el futuro de Estados Unidos es por gran parte latino". agrega recordando que esta palabra abarca realidades extremadamente plurales.

Estos cambios demográficos con sus consecuencias políticas transforman el ideal estadunidense, que tiene mucho que ver con volverse rico: "Es un sueño muy muy individualista y capitalista. Pero al final, estamos en una crisis del capitalismo, muchos se dan cuenta de eso".

Al autor, le llamo mucho la atencion el enfasis que sus entrevistados ponían en la comunidad, ya sea el barrio o el pais.

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