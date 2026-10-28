Las autoridades brasileñas explicaron la víspera que los pasaportes de Flávio Bolsonaro le fueron anulados por riesgo de fuga, pues había incumplido la órden judicial de entregarlos el día anterior. ¿Sorprende al investigador Leonardo Paz la fuga del derrotado candidato conservador Flavio Bolsonaro?

"No, no es una sorpresa muy grande. Su hermano Eduardo Bolsonaro, que ya está en Estados Unidos, había dicho que una vez que Flavio perdiera, él debería huir para Estados Unidos lo más rápidamente posible", explica este investigador del Centro de Estudios Fundación Getulio Vargas en Brasil.

"Hay un montón de personas que apoyan al grupo político de Flavio Bolsonaro que ya están en Estados Unidos desde hace varios años. Son personas perseguidas por la justicia en Brasil por un montón de crímenes distintos, desde la tentativa de golpe en Brasil. La justicia ha buscado muchos a los que están involucrados en el intento de golpe el 8 de enero. Estados Unidos es su destino favorito porque los bolsonaristas tienen un alineamiento ideológico muy grande con el gobierno de Trump. Sin embargo, hay gente que ha partido a otros sitios. Por ejemplo, Carla Zambelli, que es una diputada muy cercana de Bolsonaro se fue a Italia. Ella tenía pasaporte para Italia y ahora responde a la justicia italiana. Estados Unidos hasta ahora no ha cumplido ningún mandato de justicia emitido por Brasil. Por eso están viviendo allá", agrega.

Flavio Bolsonaro está siguiendo los pasos de su padre Jair, quien tampoco reconoció su derrota electoral y se fue a Estados Unidos cuando debía pasarle el mando a Lula. Mientras que el padre regresó tres meses después, es incierto lo que pasará con el hijo.

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"No sabemos qué pasará con Flávio, pero creo que su situación es más difícil que la de su padre. Hay un par de investigaciones de corrupción. Se fugó, pero no por el intento de golpe de Estado como lo hizo su padre, sino porque sabe que tiene al menos dos o tres investigaciones muy complejas en las que hay muchas pruebas. Las investigaciones en su contra no son de carácter político, sino criminal".

Entre estas investigaciones hay una relacionada con una trama de blanqueo de dinero a través de apuestas digitales y, en paralelo, este martes, un juez del Tribunal Supremo ordenó a la policía investigar si posiblemente hubo financiación extranjera a su campaña electoral. ¿Qué pasará con todo ese proceso judicial?

"Esas investigaciones siguen normalmente su curso. Tal vez ocurra lo mismo que aconteció con su hermano Eduardo Bolsonaro, que está en Estados Unidos. La investigación terminó, él fue inculpado y ahora está fugado. En el caso de Flavio, la justicia va a seguir su curso normalmente", precisa.

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