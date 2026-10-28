"Tomamos en serio las disculpas presentadas por la persona en cuestión", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, en rueda de prensa.

Burlarse de Mao sigue siendo un tabú absoluto medio siglo después de la muerte del histórico líder, por lo que varias marcas chinas han dejado de patrocinar al delantero del Real Madrid y la televisión estatal suspendió las transmisiones de LaLiga española.

El astro francés del fútbol se disculpó el martes por decir que el meme más gracioso que ha visto en internet es en el que aparece su rostro superpuesto en el cuerpo de "un tipo cualquiera", que creía que era "un dictador chino", en una aparente referencia a Mao.

El video en el que quedó registrada la broma de Mbappé no podía ser compartido o fue eliminado de las redes sociales chinas, que están bajo un estricto control, mientras los medios estatales omitieron cualquier referencia a Mao.

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En su lugar, afirmaron que el futbolista había hecho "comentarios inapropiados sobre China".

Sin embargo, el futbolista siguió enfrentando este miércoles una avalancha de críticas por parte de los usuarios.

"Fue bloqueado"

Mientras tanto, la red social Xiaohongshu, conocida también como RedNote o el Instagram chino, suspendió la cuenta de Mbappé, donde tiene más de un millón de seguidores.

Lo mismo ocurrió en Weibo, en donde un aviso indica que "el usuario fue bloqueado debido a que violó las leyes o el Convenio de la Comunidad de Weibo".

Algunos reportes de medios chinos indican que marcas globales como Dior y Hublot eliminaron su contenido relacionado con Mbappé en Weibo.

En la tienda insignia de Adidas en el distrito comercial de Sanlitun, en Pekín, había camisetas del Real Madrid a la venta, pero ninguna con el nombre del astro francés.

Los productos de Mbappé, incluyendo camisetas no oficiales y gorros, siguen sin embargo disponibles en el gigante del comercio electrónico Taobao.

Los medios estatales chinos habían elogiado anteriormente a Mbappé como una "sensación del fútbol" y un "talento", muy querido además por los aficionados del país.

Su rostro aparece en vallas publicitarias, en bebidas con electrolitos y en todas las redes sociales.

A Mbappé también se le conoce a veces cariñosamente como "Guigui", que significa "tortuga" en mandarín, por su parecido con un personaje de la película "Las Tortugas Ninja".

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