Bolsonaro, de 45 años, que no reconoció su derrota electoral tras el balotaje del domingo contra el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, cruzó la frontera terrestre con Argentina "con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal", según un comunicado en X de la Dirección Nacional de Migraciones argentina.

Bolsonaro, su mujer y sus dos hijas abordaron luego "un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador", según la misma fuente.

Según medios estadounidenses que citaban fuentes anónimas, Flávio Bolsonaro había llegado el martes a Estados Unidos. La administración Trump dijo ese mismo día que concedería visado al derrotado candidato y su familia, según una alta fuente del Departamento de Estado, sin precisar su paradero.

El avión que lleva a Bolsonaro a Guayaquil despegó de la localidad argentina de Puerto Iguazú en Misiones (noreste) pasada medianoche, según el sitio Flight Radar. Se desconoce por ahora si el destino final de Bolsonaro es Estados Unidos.

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El lunes, Flávio Bolsonaro dijo que la justicia brasileña le había prohibido dejar el país en un "intento de intimidarlo".

El senador es investigado por supuesta corrupción y lavado de dinero en el financiamiento de una película sobre su padre, entre otras pesquisas abiertas.

Pasaportes cancelados

Trump es aliado de la familia Bolsonaro y el lunes denunció que las elecciones de Brasil habían sido "amañadas".

Una fuente policial de Brasil indicó el martes a la AFP que los pasaportes brasileños del senador, incluidos los diplomáticos, fueron cancelados.

Sin embargo, tiene la nacionalidad italiana desde 2023, según consta citado en un documento de 2025 del Parlamento italiano consultado por la AFP.

Lula dijo el martes no tener "informaciones precisas" sobre una huida de su rival electoral, pero que esta sería "vergonzosa", durante su fiesta de 81 cumpleaños en Brasilia.

"Brasil es su segunda patria, la primera es lamerle las botas a Estados Unidos", cargó el presidente reelecto durante el festejo con miembros de su gobierno y simpatizantes.

"Nunca pensé en salir"

Al denunciar el lunes que se le había prohibido dejar el país, el conservador negó cualquier intención de partir.

"Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración", dijo en un video.

Afirmó además que pretendía ser el jefe de la oposición al gobierno de Lula.

Tras perder las elecciones, Flávio Bolsonaro dijo que pediría una anulación del balotaje estimando que la decisión judicial de prolongar dos horas la votación había beneficiado a Lula.

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