Marc Bloch nació en 1886 en Lyon, una ciudad elegida casi por casualidad, ya que su padre, Gustave, un alsaciano que se había decantado por Francia tras las anexiones alemanas de 1871, llevaba allí diez años ejerciendo como profesor. Sin embargo, esta ciudad marcaría profundamente su destino. Su padre era una figura tutelar, hijo de un maestro judío, que se graduó como el mejor de su promoción al ingresar en la École normale supérieure (la elitista Escuela Normal Superior) en 1868 y volvió a ser el mejor en el examen del concurso estatal para el profesorado de Letras cuatro años más tarde. Entre medias, tomó las armas para defender Estrasburgo durante el asedio. Era también un gran historiador del Imperio romano, que pronto sería condecorado con la Legión de Honor.

El entorno en el que creció Marc Bloch lo convirtió en lo que Pierre Bourdieu llamaría más tarde un “heredero”, en su caso alguien dotado desde la infancia de un fuerte capital cultural y de cierta holgura económica. A ello se suma un gran sentimiento patriótico, ciertamente difuso en aquella época entre el cuerpo docente, pero reforzado en él por los vaivenes del caso Dreyfus, que vieron cómo, en una Francia dividida en dos, la República se posicionaba finalmente en contra del antisemitismo. Marc Bloch traza un retrato impactante en 1940 de ese componente de determinismo presente en algunas de las decisiones que marcarían su vida:

“Nunca reivindico mi origen salvo en un caso: ante un antisemita. […] Me crié en el culto a esas tradiciones patrióticas, de las que los israelitas del éxodo alsaciano siempre fueron los más fervientes defensores; […] Francia, […], de la que algunos conspirarían hoy de buen grado para expulsarme y tal vez (¿quién sabe?) lo consigan, seguirá siendo, pase lo que pase, la patria de la que no podría desarraigar mi corazón. Allí nací, me he nutrido de las fuentes de su cultura, he hecho mío su pasado, solo respiro bien bajo su cielo y, a mi vez, me he esforzado por defenderla lo mejor que he podido”.

Un alumno de la École Normale en las trincheras

Tras cursar el bachillerato en París, en el instituto Louis-le-Grand, el joven Marc Bloch ingresó a su vez en la École Normale Supérieure, superó también el examen de ingreso y luego se marchó a estudiar a Alemania, a Berlín y Leipzig, donde las ciencias humanas vivían entonces un momento de gran efervescencia. En agosto de 1914, cuando acababa de declararse la guerra, no dudó ni un solo instante. Se alistó como sargento, vivió los duros reveses de las primeras semanas del conflicto y el giro decisivo de la batalla del Marne. Durante sus primeros combates, tres balas atravesaron su uniforme sin causarle ningún daño.

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Enfermo, es hospitalizado y le ofrecen un puesto en la retaguardia, que rechaza. Combate en la batalla de La Somme en 1916 y en los Chemins des Dames en 1917; su historial de servicio, su determinación y su valentía le valen la Cruz de Guerra y cuatro menciones honoríficas. Capitán al término del conflicto, fue desmovilizado en 1919. Ese mismo año, el antiguo profesor de instituto se convirtió en profesor titular y se casó con Simone Vidal, con quien tendría seis hijos. Al año siguiente, defendió su tesis sobre las dinámicas de emancipación de los siervos en la Edad Media.

En 1921, reflexionando sobre su experiencia en el frente, publicó un artículo de una modernidad sorprendente incluso hoy en día, “Reflexiones de un historiador sobre las noticias falsas de la guerra”. Escribió: “Una noticia falsa siempre nace de representaciones colectivas que preexisten a su nacimiento; solo es fortuita en apariencia o, más precisamente, lo único fortuito que hay en ella es el incidente inicial, absolutamente anodino, que desencadena el trabajo de la imaginación; pero este proceso solo tiene lugar porque la imaginación ya está preparada y fermenta sordamente”. “Un acontecimiento —por ejemplo, una percepción errónea que no se ajustara a la tendencia general de la opinión pública— podría, como mucho, dar lugar a un error individual, pero no a una noticia falsa popular y ampliamente difundida”.

La Escuela de los Anales: una revolución en la historiografía francesa

En 1924, “Les Rois thaumaturges” aborda los poderes milagrosos atribuidos a los reyes de Francia e Inglaterra. Este libro abre camino a la vez en los terrenos casi vírgenes de la antropología histórica, la historia de las mentalidades y la historia comparada. Décadas más tarde, esta obra conmovería al joven Carlo Ginzburg; una lectura decisiva para este pionero de la microhistoria, una “historia a pie de calle” que se interesa por los individuos en su entorno.

Con su siguiente obra, publicada en 1931, “Los rasgos originales de la historia rural francesa”, amplía su deseo de interdisciplinariedad y parte de los paisajes actuales para comprender su historia. El año anterior había comprado una casa en Bourg-d’Hem, en la región de la Creuse, donde se interesó de cerca por la vida de los campesinos. Aunque concibe sus investigaciones como un paciente viaje hacia el pasado, su escritura recorre el camino inverso. “Organizar el pasado en función del presente —escribe— es lo que podríamos llamar la función social de la historia”.

En 1929, junto con Lucien Febvre, fundó la revista “Annales d’histoire économique et sociale”. Esta publicación dio origen a lo que pronto se denominaría “la escuela de los Annales”, la mayor revolución de la historiografía del siglo XX, cuyos efectos seguimos percibiendo hoy en día. Aunque observaba con empatía a las multitudes del Frente Popular, se mantenía al margen de la política, que no consideraba tarea de un historiador. En 1936, ingresó en la Sorbona tras no haber sido admitido en el Collège de France.

Un héroe de la Resistencia

Al declararse la guerra en septiembre de 1939, volvió a vestir el uniforme a los 53 años, describiéndose a sí mismo como “el capitán más viejo del ejército francés”. Consiguió escapar del cerco de Dunkerque hacia Inglaterra en mayo de 1940, y luego regresó a Francia para continuar la lucha. Asistió atónito a la entrada de los alemanes en Rennes, donde los soldados franceses habían dejado de luchar. Volvió a ser condecorado con la Cruz de Guerra y obtuvo una nueva mención honorífica.

Escribió, aún bajo el impacto de los acontecimientos, la obra más importante sobre ese periodo, conocida como “La extraña derrota”, que no se publicaría hasta después de su muerte. Para él, las posibilidades de dar clases se redujeron incluso en la zona libre. En este periodo se dedicó a su último libro, que quedó inconcluso, “Apología de la historia o el oficio del historiador”. Muy pronto, sus hijos mayores se unieron a la Resistencia. Él acabaría haciéndolo en Lyon, donde asumió altas responsabilidades.

Detenido en marzo de 1944, fue torturado por la Gestapo, recibió atención médica y volvió a ser torturado en mayo. La noticia del desembarco de Normandía desató la represión nazi. El 16 de junio de 1944 fue ejecutado junto con 27 compañeros en un campo al norte de Lyon. Su esposa, que se había trasladado a Lyon con la esperanza de tener noticias suyas, falleció allí unos quince días más tarde a causa de un cáncer. Las cenizas de Marc Bloch descansan desde 1977 en el cementerio de Bourg-d’Hem. Permanecerán allí tras su ingreso en el Panteón, el 23 de junio de 2026.

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