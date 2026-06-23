Mientras que los hinchas argentinos se van a celebrar el récord de goles de Messi, otro Leo empieza su jornada laboral: “Mi trabajo es limpiar lo que la gente tira a la basura”, nos dice.

Este señor mexicano lo hace desde hace cinco años y gana “unos 4.000 dólares al mes. Porque nos pagan 17 dólares la hora, por eso tenemos que estar trabajando, porque todo está muy caro, la renta, el bill [factura] de la luz, el agua, la comida…”.

“Casi todos somos hispanos”

Casi 300 personas recorren las gradas con bolsas de basura a la mano. Adriana Gutiérrez es la supervisora de una de las seis franquicias que prestan el servicio en el estadio de Dallas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Gutiérrez explica que “casi todos somos hispanos trabajando aquí. Trabajamos 100 horas, un poquito más. Cada quien tiene su área para limpiar. Reciclamos y separamos la basura. O sea, se lavan los pisos, se lavan los baños”.

Esta es la primera experiencia laboral de Emily, una venezolana de 19 años. “Estoy tratando de reunir para poder estudiar en una universidad porque aquí es algo costoso. Me gusta la medicina”, cuenta.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más