Mientras que los hinchas argentinos se van a celebrar el récord de goles de Messi, otro Leo empieza su jornada laboral: “Mi trabajo es limpiar lo que la gente tira a la basura”, nos dice.
Este señor mexicano lo hace desde hace cinco años y gana “unos 4.000 dólares al mes. Porque nos pagan 17 dólares la hora, por eso tenemos que estar trabajando, porque todo está muy caro, la renta, el bill [factura] de la luz, el agua, la comida…”.
“Casi todos somos hispanos”
Casi 300 personas recorren las gradas con bolsas de basura a la mano. Adriana Gutiérrez es la supervisora de una de las seis franquicias que prestan el servicio en el estadio de Dallas.
Gutiérrez explica que “casi todos somos hispanos trabajando aquí. Trabajamos 100 horas, un poquito más. Cada quien tiene su área para limpiar. Reciclamos y separamos la basura. O sea, se lavan los pisos, se lavan los baños”.
Esta es la primera experiencia laboral de Emily, una venezolana de 19 años. “Estoy tratando de reunir para poder estudiar en una universidad porque aquí es algo costoso. Me gusta la medicina”, cuenta.
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