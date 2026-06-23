Victoria para Argentina, Argentina primera de su grupo… Juegan 11, pero las estadísticas y la firma del juego la tiene solo uno: Lionel Messi.

“Messi arrancó de atrás. Yo no sé cómo hace para correr a esa velocidad. Cumple en dos días 39 años”, dice un hincha.

“La Pulga” es el autor del doblete en Dallas este lunes frente a Austria y del triplete en Kansas la semana pasada frente a Argelia. En un futbolista aparte, a tal punto que sus compatriotas solo tienen ojos para él.

“Es una locura, es muy bueno. Es impresionante, casi 39 años tiene. ¡El anterior tres goles, en este dos, es una locura!”, exclama un hombre. “Bien, con Messi siempre estamos bien”, agrega otro. “Excelente, tenemos un equipazo, el mejor”, comenta una mujer.

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El próximo sábado la Albiceleste enfrentara a Jordania, otra de las selecciones debutantes. De nuevo en Dallas Messi buscará ampliar su legado. Ya marcó 18 goles y es ahora el máximo goleador de los mundiales.

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