A pesar de que los alcaldes tienen un mínimo margen de maniobra en materia de seguridad interior, uno de los principales ejes de la reciente campaña municipal fue sin duda la lucha contra el narcotráfico y sus efectos perversos en el tejido social.

Una preocupación real de las autoridades locales y de sus votantes que se inscribe en una toma de conciencia del estado del narcotráfico en el país, con un aumento de los medios y de los dispositivos de lucha.

La situación en Francia “es alarmante porque ya hay síntomas de estructuras que se están consolidando y además se está manifestando por hechos de violencia y una expansión territorial que no se veía antes del 2020”, analiza Diana Villegas, abogada penalista especializada en crimen organizado, profesora de derecho privado y ciencias criminales de la Universidad Panthéon Assas, en París.

Expansión territorial en ciudades como Grenoble o Lyon pero también en zonas rurales, que hasta ahora escapaban a lógicas narco criminales.

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Amine Kessaci, emblema de la lucha contra el narcotráfico

El caso más emblemático es el de la ciudad de Marsella, epicentro de las tensiones ligadas al narco, en donde dos bandas rivales, el clan Yoda y la DZ Mafia, luchan por el control territorial.

En este contexto, el marsellés Amine Kessaci se ha convertido en el símbolo de la lucha contra el narcotráfico en Francia. Su hermano mayor fue asesinado por estar involucrado en actividades ilícitas y su hermano pequeño fue asesinado por las actividades políticas de Amine Kessaci, que vive bajo protección policíaca y acaba de ser electo adjunto en su ciudad.

La violencia del caso Kessaci y de otros arreglos de cuentas han llevado a algunas voces a comparar la situación francesa a la de paises latinoamericanos como México y Colombia. ¿Se vale esa comparación?

“Hay comparaciones que se están haciendo con Latinoamérica de forma negativa, que utilizan términos como la “mexicanización” del país”, lamenta Villegas. “Estos comparativos, en lugar de sacar a la luz las herramientas que se han implementado o también las fallas que se han implementado en la lucha contra las drogas y contra el crimen organizado en Latinoamérica, se desvanecen”.

La abogada destaca que, en el caso de los hermanos Kessaci, se habla de un crimen de intimidación, que conocemos bien en nuestras latitudes. Para ofrecer un marco protector a los que alzan la voz contra el narcotráfico “hay un proceso de proyecto legislativo para proteger precisamente a las personas que denuncian, pero que no son protegidos, como por ejemplo los colaboradores de justicia o los testigos”, precisa la abogada.

Si bien el nivel de penetración no llega a la escala latinoamericana, “es un referencial que existe, pero yo creo que todavía estamos a tiempo de contenerlo”.

Ver y escuchar nuestra serie dedicada a Amine Kessaci

Y es precisamente la voluntad de las autoridades francesas que quieren recuperar el tiempo perdido en la lucha contra el narco a favor de la lucha contra la amenaza terrorista, fortaleciendo mecanismos “sobre todo con la ley del 13 de junio del 2025, que repiensa y mejora el dispositivo jurídico y penal muy reciente que se está implementando apenas hace algunos meses, que ha permitido repensar la situación en materia de narcotráfico, pero, más ampliamente, el crimen organizado”.

“Es una buena medida porque hace 20 años no teníamos una reforma legislativa en ese sentido. La idea es atacar el alto nivel de organizaciones criminales. Pero, al mismo tiempo, vemos que esas medidas que ponen el foco en la seguridad, en el derecho penal, olvidan muchas veces la parte del consumidor y de prevención de drogas, de salud pública y todo ese aspecto multidimensional que tienen estos fenómenos ilícitos de tráfico, sobre todo de estupefacientes. Ya la cocaína ha desplazado el consumo de cannabis en Francia”, matiza Diana Villegas.

La perspectiva de género en la comprensión del narcotráfico

Otro aspecto que queda relegado es el papel de las mujeres: “La perspectiva de género ha sido siempre olvidada en el análisis de la criminalidad organizada, inclusive en Latinoamérica. Hoy los estudios intentan visibilizar más las mujeres no solamente como víctimas, sino también como autoras en las infracciones y en los delitos”.

Hay que señalar que queda pendiente una protección más robusta de los jueces – a finales del 2025, unos quince magistrados estaban amenazados en el marco del narcobanditismo y otros ocho vivían bajo protección policiaca – y una lucha eficiente contra la corrupción de las fuerzas del orden, así como de agentes de aduanas. Eslabones clave.

Lo que también enciende todas las alarmas es la presencia de actores del crimen organizado latinoamericano en suelo francés, como en el caso de dos sicarios colombianos capturados en la ciudad de Lyon, contratados por un traficante francés desde una prisión colombiana.

“Es otro indicio que nos muestra hasta qué punto ya están organizados y se están internacionalizando, teniendo contactos más fuertes, alianzas no solamente entre organizaciones a nivel nacional, sino también estableciendo vínculos mucho más fuertes con organizaciones internacionales con ciertas organizaciones latinoamericanas”, entre ellas, el cartel de Sinaloa, también vinculado a una mafia italiana.

Es esa dimensión transnacional y el lavado de dinero clave para propulsar esas expansiones que también quiere atajar el Estado francés. La incautación de bienes representó en el 2025 un volumen de 1,44 mil millones de euros; un alza de un 11% y 212 millones de euros fueron confiscados y transferidos directamente al Estado.

Atacar la billetera

La abogada colombiana que estudió ampliamente estos fenómenos en su país apunta que las nuevas reformas se han inspirado mucho de la legislación y de las medidas que se toman en Italia en la lucha contra la mafia.

Una de las medidas más importantes es la doble investigación, una en materia criminal pura y otra en materia financiera: “La fiscal general que se ha especializado en crimen organizado, que es una nueva figura a partir de este año, permite nombrar en un mismo expediente dos magistrados, un magistrado que se encarga de toda la parte penal criminal de base y el otro magistrado, que es especialista en la parte financiera”.

“Esto permite, sobre todo, atacar las altas esferas de la criminalidad organizada, porque a veces la lucha contra la criminalidad organizada y contra el tráfico de drogas parte de la base criminal y en realidad hay que atacar el fenómeno por los dos, las dos esferas”, explica.

Las dos esferas en un marco nacional, regional en una Europa que cuenta con múltiples puertos de entrada y un marco de libre circulación e internacional con conexiones evidentes entre actores criminales.

“En criminalidad organizada hablamos de criminalidad organizada transnacional. A veces, en los análisis se quedan cortos, ubicándose solamente en una actividad criminal. Pero hoy en día estas organizaciones diversifican el portafolio y el objetivo final también es el blanqueo de dinero”, recuerda Diana Villegas.

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Un programa coordinado por Julia Courtois, Yesica Brumec, realizado por David Broackway y Steven Elsly.

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