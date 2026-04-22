La milenaria ciudad de Tiro, la mayor urbe del sur de Líbano, todavía está en shock después de lo ocurrido el pasado jueves. Durante el último minuto previo a la entrada en vigor del alto el fuego temporal, que vence este domingo, Israel bombardeó múltiples edificios residenciales. En uno de ellos causó una veintena de muertos. Los locales lo describen como una masacre.

Abbas Awad, responsable de un equipo local de defensa civil, está tan atónito, como el resto de los vecinos. "La verdad es que no esperábamos que nuestra hermosa ciudad, con su playa y su gente, pudiera ser atacada de esta manera", dice.

Más allá del impacto del bombardeo, en Tiro no entienden qué busca Israel golpeando a la ciudad. Como explica Abbas Awad, "Tiro no tiene bases militares ni nada que pueda ser considerado un objetivo. Nadie tenía ni idea de que el enemigo destruiría todo un barrio".

En medio de la zona atacada vive y trabaja Sanah. Haber sufrido guerras anteriores con Israel le hacía estar precavida, pero este ataque también ha superado sus expectativas. "Estamos acostumbrados a la idea de que, antes de la tregua, los bombardeos fueran más fuertes, así que estábamos un poco preocupados. También estamos acostumbrados a los proyectiles, pero en esa última hora el sonido de los aviones a nuestro alrededor fue demasiado".

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La ofensiva también quitó el sueño a personas que ya habían huido de otros bombardeos israelíes. Es el caso de Mahmoud, desplazado en Tiro tras haber dejado su municipio al lado de la frontera. Cuando visitó la aldea en el primer día de tregua se encontró "devastación, devastación, la destrucción total del pueblo, debido a los bombardeos y a la tirarnía de Israel", lamenta.

Esa destrucción, protesta, viene de lejos. "No ha sido cuestión de días, sino de 15 meses de alto el fuego desde la guerra anterior, en 2024, en los que Israel nunca ha dejado de bombardear”.

A pesar de la tregua que entró en vigor el viernes, los soldados israelíes siguen activos en el sur de Líbano. Este miércoles el ejército hebreo informó de que sus tropas mataron a dos "terroristas que violaron los acuerdos de alto el fuego" en la zona de Saluki, en el sur del país, el día anterior. Además, un ataque aéreo israelí también mató a una persona e hirió a otras dos en la región libanesa de Becá el miércoles.

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