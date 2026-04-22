El Consorcio de Protección de Cisjordania publicó un nuevo informe, según él cual los colonos israelíes estarían sometiendo a los palestinos a violencia sexual y otros abusos para desplazarlos. Para dicho documento se realizaron 83 entrevistas en 10 comunidades palestinas afectadas por violencia de colonos que tienen restricciones de movimiento.

Allegra Pacheco, jefe de misión del Consorcio de Protección de Cisjordania a cargo de este estudio, señaló en entrevista con RFI que encontraron un patrón de uso de violencia sexual. “Este tipo de violencia incluye el acoso sexual, la exhibición indecente, amenazas de violación, vigilancia de espacios íntimos, hostigamiento, humillación y, en el caso de los hombres, desnudo forzado e incluso intentos de agresión sexual”, indicó.

Pacheco asegura que realizaron la investigación de campo en 10 comunidades y allí descubrieron que el principal detonante que les obligaba a abandonar sus hogares y comunidades era la violencia de los colonos. “El 70% afirmó que la violencia sexual era la más agresiva hacia ellos y el motor que les impulsaba a abandonar sus comunidades. Más de 5.600 palestinos se han visto obligados a desplazarse debido a la violencia de los colonos; 38 comunidades han desaparecido", aseguró.

Según el Consorcio, que es liderado por la ONG Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés), se trata de las comunidades palestinas en la zona más grande de Cisjordania, llamada Zona C, bajo control total de Israel y donde la Autoridad Palestina no puede entrar, según los acuerdos de Oslo. El informe menciona que los incidentes de violencia ocurren frecuentemente en presencia de fuerzas israelíes, que no intervienen.

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"Uno de los mayores problemas que vemos en la violencia de los colonos es la falta de rendición de cuentas por parte de las autoridades israelíes para detener a los perpetradores, arrestarlos y exigirles responsabilidades. Esto fortalece a los agresores y los dejan allí”, indicó Pacheco.

El organismo también denuncia que a los agresores no los sacan de los asentamientos y puestos de avanzada que están al lado de la comunidad. “Es como dejar al atracador de bancos, al presunto atracador, dentro del banco. Por lo tanto, la comunidad internacional tiene que ejercer más presión sobre los israelíes para que detengan y retiren a los perpetradores, pero la comunidad internacional también tiene la obligación de proteger a estas comunidades. En este momento, bajo la ocupación, se supone que el ejército israelí debe proteger, pero no lo hace”. Indicó.

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