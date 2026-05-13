Durante la entrevista a RFI, el presidente francés fue consultado sobre los choques externos que amenazan la estabilidad del continente, comenzando por el conflicto en Medio Oriente y el cierre del estratégico estrecho de Ormuz. Macron aseguró que buscará "defender la voz de África en las grandes crisis", especialmente durante la próxima cumbre del G7 que Francia organizará. "Cada vez que puedo, lo hago", agregó.

"Vamos a llevar al G7 esta voz africana para decir que, cuando hablamos de Medio Oriente, la reapertura de Ormuz es la prioridad absoluta, el punto número uno de nuestra agenda", afirmó. "No al peaje", dijo refiriéndose a la voluntad de los iraníes de establecer un peaje para las embarcaciones que transportan petróleo por el estrecho.

El mandatario también "lamentó" una "escalada" en las declaraciones entre estadounidenses e iraníes y subrayó que el alto el fuego "no se respeta en Líbano, lo cual es inaceptable".

"Asociación de seguridad más sana y equilibrada"

Sobre su balance africano, Macron aseguró: "No tengo por qué arrepentirme. Tengo una inmensa ambición para este continente que amo, que es un tesoro para el mundo, que es el continente más joven y más dinámico del planeta. Quiero que nuestra juventud en Francia comprenda que tiene un destino ligado con este continente. África va a triunfar y nosotros triunfaremos con ellos".

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Rusia mantiene presencia en varios países africanos a través del grupo paramilitar Africa Corps, particularmente en Malí. Ese país enfrenta desde el 25 de abril ataques coordinados de los yihadistas del Jnim y de los rebeldes del Frente de Liberación del Azawad.

"Pienso en el pueblo maliense y en lo que sufre desde hace tantos años bajo los golpes de grupos terroristas y luego de decisiones tomadas por los autores de golpes de Estado", declaró Emmanuel Macron, atribuyendo la responsabilidad de la situación de seguridad a las autoridades de transición.

La presencia militar francesa en África se redujo considerablemente durante los dos mandatos de Macron: tres años y medio después del fin de la operación Barkhane en la franja sahelo-sahariana, más de tres años después de la salida de las tropas francesas de Burkina Faso, cerca de dos años y medio después de la retirada de Níger, un año y medio después de la salida de Chad y diez meses después del cierre de su base en Dakar.

El presidente francés defendió, sin embargo, una "asociación de seguridad mucho más sana y equilibrada". Y añadió: "Esas grandes bases (francesas) que existían eran utilizadas por algunos para decir: 'Los franceses están aquí para recolonizarlos, miren, tienen miles de soldados, apoyan a los dirigentes en el poder, ¡tienen una agenda de otra época!'".

Ruanda: diálogo en lugar de sanciones

Consultado sobre varios conflictos que afectan al continente, Emmanuel Macron expresó reservas sobre eventuales sanciones europeas contra Ruanda debido al papel de Kigali en la guerra en el este de la República Democrática del Congo (RDC).

"Si hoy todo el mundo se precipita (hacia las sanciones) porque los estadounidenses lo hicieron y pone a Ruanda en el banquillo, hay pocas posibilidades de convencer a Ruanda de adoptar una política cooperativa. Yo creo más en la virtud del diálogo entre los dos principales dirigentes", insistió, en referencia al presidente congoleño Félix Tshisekedi y a su homólogo ruandés Paul Kagame.

Sobre Sudán, sumido en una violenta guerra desde abril de 2023, el jefe de Estado francés reclamó "un alto el fuego lo más rápido posible".

"Hace falta presión antes de avanzar hacia sanciones; que ya existan presiones claras sobre todos los países que ayudan (a los beligerantes) para convencerlos de detener esto. Uno de mis objetivos en los próximos meses es reunirlos alrededor de la misma mesa o coordinarlos para que cesen esa ayuda y se retome un diálogo que permita el surgimiento de una solución civil", concluyó.

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