El periodista de la revista Paris Match, Florian Tardif, autor del libro Un couple presque parfait -Una pareja (casi) perfecta-, afirmó este miércoles en la radio RTL que la bofetada de Brigitte Macron al presidente en 2025 al aterrizar en Vietnam se debió a una pelea. Esto se debió a la relación “platónica” que supuestamente el mandatario mantenía con la actriz franco-iraní Golshifteh Farahani.

El Palacio del Elíseo había calificado entonces la escena, captada por la agencia Associated Press, de “momento de complicidad”. Un año después, el libro del periodista de Paris Match publicado este miércoles indaga sobre el acontecimiento dando otra versión.

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En su libro, Tardif escribe que Brigitte Macron habría descubierto, durante el vuelo, un mensaje enviado a Emmanuel Macron por Golshifteh Farahani, de 42 años. “Un mensaje que nunca debió haber leído”, dice un allegado de la pareja citado por el autor.

“Lo que herirá a Brigitte no es tanto el contenido del mensaje como lo que este dejaba entrever: una posibilidad. Una puerta entreabierta a un mundo que ella creía controlar. Nada tangible, ni realmente condenable, pero la sola idea de que eso hubiera podido existir bastaba”, afirma el reportero. Brigitte Macron se habría sentido entonces “relegada”. “¡Y por una mujer mucho más joven!”, subraya.

“Durante varios meses Macron mantuvo –ya no es el caso- una relación platónica con mensajes que iban bastante lejos, según me dijeron allegados”, sostiene Florian Tardif. “Esto provocó tensiones en la pareja que dieron lugar a esta escena privada que se volvió pública”, agrega.

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