Por Jules Bois, corresponsal de RFI en Taipéi

¿Le preocupa a Taiwán un eventual alejamiento estadounidense? Oficialmente: no. El gobierno taiwanés lo ha repetido durante varios días: todo va bien en la relación entre Taipéi y Washington, y Donald Trump no quiere que el statu quo se invierta a favor de China. Ahora bien, estas afirmaciones no surgen de la nada, y es cierto que en los últimos doce meses Estados Unidos ha multiplicado las muestras de compromiso y los intercambios con la isla. Como, por ejemplo, las ventas récord de armas a Taiwán el pasado diciembre, o las inversiones masivas de empresas taiwanesas en la industria de semiconductores estadounidense.

Entretanto, las presiones de Pekín para aislar diplomáticamente a Taiwán se han intensificado. En particular, China buscó impedir la visita del presidente taiwanés al pequeño Estado africano Esuatini (o Suazilandia) a finales de abril. Del mismo modo, la llegada del presidente de Paraguay a Taiwán a principios de mayo fue enérgicamente condenada por China. Una cumbre sobre derechos humanos en Zambia fue cancelada a último momento tras las presiones de Pekín porque varios de los ponentes eran taiwaneses.

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Con estas presiones, al igual que con su encuentro con Donald Trump, Xi Jinping hace todo lo posible para asegurarse de que Taiwán desaparezca de cualquier representación internacional, y espera así que el país no reciba ningún apoyo, especialmente estadounidense, en caso de una unificación por la fuerza.

Pero, en realidad, el riesgo no es nulo. El viceministro de Relaciones Exteriores de Taiwán lo reconoció, de hecho, en una entrevista con Bloomberg hace unas semanas: existe una preocupación real de que el presidente estadounidense pueda ceder en el tema de Taiwán.

“Las seis garantías estadounidenses para Taiwán”

Si Donald Trump y su homólogo chino discutieran sobre las ventas de armas estadounidenses a Taiwán, eso significaría dar marcha atrás en lo que se conoce como “las seis garantías estadounidenses para Taiwán”, vigentes desde 1982 y establecidas bajo la administración de Ronald Reagan.

Estas garantías indican claramente que Estados Unidos no consultaría a China sobre sus ventas de material militar a Taipéi. Al presionar al presidente estadounidense, Xi Jinping espera debilitar el apoyo estadounidense a Taiwán y aislar aún más a la isla en la escena internacional.

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