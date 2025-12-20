"Estamos dispuestos a avanzar, entendiendo que Europa tiene sus plazos para cumplir las cuestiones institucionales internas, pero al mismo tiempo los plazos no son infinitos", declaró este viernes a periodistas el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, luego de una reunión con sus pares del Mercosur en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu.

Una fuente de la Comisión Europea y dos diplomáticos dijeron en Bruselas que la nueva fecha prevista es ahora el 12 de enero en Paraguay, que asumirá la presidencia rotativa del Mercosur el sábado.

Ramírez negó haber recibido esta información oficialmente. "Leí en los medios de comunicación esta información. Hablé con el canciller (brasileño) Mauro Vieira, le pregunté si él había recibido alguna comunicación oficial como presidente protémpore, él me dijo que no" y "yo tampoco he recibido ninguna comunicación oficial", afirmó el ministro.

Un cuarto de siglo negociando

El bloque sudamericano, compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, negocia este tratado con la Unión Europea desde hace un cuarto de siglo. De firmarse, crearía la mayor zona de libre comercio del mundo.

"La voluntad política del Mercosur es suscribir este acuerdo, la cuestión es que los plazos hacen que tengamos que orientar nuestro esfuerzo hacia otros mercados", detalló Ramínez.

El bloque sudamericano ha tenido acercamientos comerciales con Catar, Emiratos Árabes Unidos y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), explicó el canciller paraguayo.

Optimismo a pesar de la oposición

Los agricultores, en especial en Francia e Italia, perciben con temor la llegada de carne, arroz, miel o soja de los países del Mercosur, más competitivos debido a normas de producción consideradas menos rigurosas.

No obstante, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostró la víspera "confiada" en la posibilidad de cerrar el acuerdo en enero. El pacto permitiría que la UE exporte más vehículos, maquinaria, vinos y licores a Sudamérica.

"La cuestión ya no es si el acuerdo se firmará, sino cuándo", declaró por su parte un portavoz del gobierno de Alemania, favorable a la firma el pacto, al igual que España y los países nórdicos.

Francia: "Hay algo más allá de lo racional"

Brasil ostenta la presidencia rotativa del Mercosur y su presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el jueves que la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, le pidió "paciencia" para cerrar el acuerdo. Lula transmitirá esa petición en la cumbre del sábado a sus homólogos del Mercosur.

Tras el encuentro de este viernes, el canciller argentino, Pablo Quirno, pidió "revisar las prioridades de relacionamiento externo del Mercosur y avanzar hacia bilateralidades más ágiles y con resultados concretos", en un mensaje en la red social X.

El pacto comercial contempla varias cláusulas de salvaguardia para proteger al sector, pero "en la opinión pública francesa hay algo más allá de lo racional que impide que se firme", dijo a la AFP una fuente del gobierno brasileño. "Vemos que el escenario político interno francés es delicado", agregó.

Decenas de agricultores franceses se manifestaron este viernes frente a la casa de playa del presidente, Emmanuel Macron, y vertieron estiércol en sus inmediaciones para protestar contra el acuerdo comercial, entre otros reclamos.

