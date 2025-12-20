Además de Kirill Dmitriev, representantes ucranianos y europeos -de Reino Unido, Francia y Alemania- se encontrarán en la ciudad norteamericana de Miami para participar en estas conversaciones sobre el fin del conflicto en Ucrania. La mediación corre a cargo del enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner.

Un paso adelante

"Camino de Miami", escribió Dmitriev en su cuenta de X, en un mensaje acompañado de una paloma de la paz en forma de emoji, y de un corto video en el que se aprecia el sol brillando entre las nubes, frente a una playa con palmeras.

"Ahora que los belicistas siguen trabajando por tal de socavar el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania, me he acordado de este video de mi anterior visita -la luz brillando a través de las nubes", escribió el representante ruso, emisario para asuntos económicos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El viernes, cerca de Miami, Witkoff y Kushner se reunieron con el negociador jefe ucraniano, Rustem Umerov, y con representantes de Francia, Reino Unido y Alemania.

La participación de rusos y europeos en estas conversaciones en Florida marca un paso adelante respecto a la etapa anterior, en la que los norteamericanos mantuvieron negociaciones separadas con cada parte en diferentes lugares. No obstante, es improbable que Dmitriev converse directamente con los negociadores ucranianos y europeos, dada la distancia que aún existe con ambos.

La pelota está "en el campo de nuestros rivales occidentales"

Moscú, que lanzó su ofensiva en Ucrania en febrero de 2022, no ve con buenos ojos la participación de los aliados europeos de Kiev en las conversaciones, y la considera un obstáculo para la paz.

La víspera de estas nuevas conversaciones, el presidente Vladimir Putin aseveró en su conferencia de prensa anual que el fin del conflicto está en manos de Kiev y sus socios europeos. "La pelota está completamente en el campo de nuestros rivales occidentales, empezando por la cabeza del régimen de Kiev y sus patrocinadores europeos", dijo.

Horas después, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, enfatizó que pese a los esfuerzos de su administración Washington no pretende imponer la paz. "No podemos obligar a Ucrania a llegar a un acuerdo. No podemos obligar a Rusia a llegar a un acuerdo. Tienen que querer llegar a un acuerdo", apostilló Rubio.

Hace más de un mes, Estados Unidos propuso un plan detener la guerra. El texto inicial, percibido como ampliamente favorable a las demandas del Kremlin por parte de Ucrania y sus socios europeos, ha sido desde entonces revisado tras consultas con Kiev. Los detalles de la nueva versión no se conocen, pero según el presidente Volodimir Zelenski implica concesiones territoriales por parte de Ucrania a cambio de garantías de seguridad occidentales.

La ofensiva rusa no da tregua

Este viernes, Vladimir Putin prometió seguir adelante con su ofensiva militar en Ucrania, y alabó los avances de Moscú en el campo de batalla tras casi cuatro años de guerra.

Las tropas rusas han acelerado este año sus conquistas en el frente ucraniano, donde controlan aproximadamente el 19% del territorio. Rusia anunció este mismo sábado la toma de dos pueblos en las regiones ucranianas de Sumi y Donetsk, en el este del terriorio. Más al sur, en Odesa, al menos ocho personas murieron por un bombardeo ruso contra la infraestructura portuaria, a orillas del mar Negro.

Al mismo tiempo, Ucrania afirmó haber destruido dos aviones de combate rusos en un aeródromo de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, según el servicio de seguridad SBU.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más