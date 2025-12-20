El miércoles, el presidente Rodrigo Paz anunció un paquete de decisiones para enfrentar la crisis económica, entre ellas el fin de la subvención a los combustibles. Durante 20 años, las tarifas se mantuvieron congeladas por las administraciones de izquierda de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), que importaban carburantes para revenderlos a pérdida en el mercado interno.

Los transportistas piden ahora la marcha atrás del Gobierno. Este viernes bloquearon las principales calles de La Paz y El Alto (oeste) y en Santa Cruz (este), y no salieron a trabajar. En las estaciones de teleférico, los paceños formaron filas de cientos de metros. "Para nosotros ya no hay Navidad", comentaba Paulina Tancara, una pequeña comerciante de 74 años decepcionada por Rodrigo Paz, a quien le dio su voto.

Bolivia atraviesa una aguda escasez de divisas. La inflación rozó el 20% a 12 meses en noviembre. Los precios de alimentos y otros productos básicos se incrementaron en los mercados, según reportes de la prensa local. "Apenas un mes está manejando" el gobierno y ya "nos está matando de hambre", agregó Tancara.

Nuevas movilizaciones

Los comerciantes también tomaron este viernes las calles de La Paz para exigir la derogación de la medida. "La gente ya no nos compra. Están comprando víveres, están abasteciéndose" de productos necesarios, explicaba Patricia Tintaya, vendedora de 47 años de artículos para mascotas.

Otros sectores también han programado próximas movilizaciones. Un gremio de mineros se ha declarado en huelga indefinida y exigirán la renuncia de Paz. Campesinos cocaleros, liderados por Evo Morales, marcharán el lunes en Cochabamba, en el centro del país.

"Podemos ganar esta batalla (…), todo el pueblo está enojado", dijo este viernes Morales en una reunión sindical. Morales, que gobernó en tres períodos consecutivas entre 2006 y 2019, no pudo participar de las últimas elecciones por un fallo judicial que prohibió más de una reelección.

