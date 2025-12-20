Con Vincent Souriau, corresponsal de RFI en Washington, y agencias

El Departamento de Justicia de Estados Unidos juega a la cuerda floja. Por un lado, la ley le exige publicar los documentos del caso Epstein. Por otro lado, prevé excepciones para proteger el anonimato de las víctimas y no interferir con las investigaciones en curso. Según reveló CNN, los abogados del ministerio llevan semanas censurando miles de páginas de procedimientos, sin que se conozcan los criterios precisos.

Resistencias de Trump

Estos documentos, procedentes de la investigación llevada a cabo por las autoridades estadounidenses sobre el influyente financiero neoyorquino y delincuente sexual, que murió en prisión en 2019, deberían ayudar a arrojar luz sobre sus vínculos pasados con figuras destacadas, incluido el presidente republicano.

Mientras en 2024 hizo campaña prometiendo total transparencia, Donald Trump se resistió durante meses a cumplir su promesa, describiendo el asunto como un "engaño" instrumentalizado por la oposición demócrata. Su base MAGA, obsesionada con este escándalo, se indignó cuando el Ministerio de Justicia anunció en verano que no había descubierto ningún elemento nuevo que justificara la publicación de documentos adicionales o nuevas acusaciones.

Tras meses de revuelta, el presidente de Estados Unidos tuvo que ceder a la presión del Congreso, incluidos legisladores republicanos, que promulgó en noviembre una ley que obligaba a su Gobierno a publicar todos los documentos no clasificados en su poder, según AFP.

"Un pasado poco brillante"

El número dos del Departamento de Justicia, Todd Blanche, dijo el viernes que una primera parte del expediente, con cientos de miles de documentos, se publicaría el viernes y elementos adicionales "en las próximas semanas".

Esta publicación gradual provocó la ira del líder de los senadores demócratas, Chuck Schumer, quien recordó que la ley exigía que el gobierno publicara "TODOS los documentos" el viernes. "Esto no es más que un encubrimiento para proteger a Donald Trump de su pasado poco brillante", tronó, acusando al Gobierno de "hacer todo lo posible por ocultar la verdad".

Durante un tiempo cercano al financiero con el que trabajó en los mismos círculos, Donald Trump siempre ha negado tener conocimiento de su comportamiento criminal y asegura que rompió con él mucho antes de preocuparse por la ley.

Figura del jet-set neoyorquino, Jeffrey Epstein es acusado de haber explotado sexualmente a más de mil jóvenes, incluidas menores. Este caso, revelado en 2019, dejó en evidencia a varias celebridades con las que tenía una cercanía, incluido Andrés, hermano del rey Carlos III.

La muerte del financiero en prisión el mismo año antes de su juicio alimentó innumerables teorías conspirativas que afirmaban que fue asesinado para evitar implicar a élites que se habrían beneficiado de sus crímenes. Su muerte fue clasificada como suicidio por las autoridades. La excompañera de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, que cumple una condena de 20 años de prisión, es la única persona condenada en el caso.

Todd Blanche advirtió el viernes que no se deben esperar nuevos cargos. Sin embargo, los documentos podían humillar a personalidades del mundo de los negocios, la política o el entretenimiento que gravitaban en la órbita del financiero.

