Con el corresponsal de RFI en Damasco, Mohamed Errami, y agencias

"Estamos atacando con mucha fuerza contra los bastiones del EI", escribió el presidente estadounidense Donald Trump en Truth Social, poco después de que el Pentágono anunciara el inicio de una operación "masiva". El ejército estadounidense ha iniciado una operación en Siria para "eliminar combatientes del grupo Estado Islámico, infraestructuras y sitios de armas", dijo el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en su cuenta de X.

Una "declaración de venganza"

Al menos cinco miembros del grupo Estado Islámico murieron en los ataques llevados a cabo por Estados Unidos, según informó el sábado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (SOHR). Entre ellos estaba "el líder de una célula" encargada de los drones en la zona, dijo el jefe de la ONG Rami Abdel Rahman a AFP, añadiendo que fueron asesinados en la provincia de Deir ez-Zor (este).

Es una "respuesta directa" y una "declaración de venganza" por el ataque que cobró la vida de dos militares estadounidenses y un traductor en Siria el 13 de diciembre pasado, añadió, diciendo: "Hoy hemos cazado y matado enemigos. Muchos enemigos. Y seguiremos adelante".

Cazas, helicópteros y artillería atacaron "más de 70 objetivos en múltiples ubicaciones del centro de Siria", según el mando militar estadounidense para Oriente Medio, Centcom. Dijo que la operación comenzó a las 16:00 hora de Washington (9 p.m. GMT) y que se dispararon más de 100 municiones de precisión, con aviones F-15, A-10, helicópteros Apache, pero también lanzacohetes HIMARS, con apoyo aéreo jordano.

"10 operaciones en Siria e Irak"

Estos ataques tienen como objetivo la región de Palmira, donde un ataque el 13 de diciembre atribuido al Estado Islámico mató a dos soldados estadounidenses y a un intérprete civil, e hirió a varios otros soldados. También afectaron las zonas desérticas alrededor de Raqa y Deir ez-Zor, donde las células durmientes del EI siguen activas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores sirio "reitera su firme compromiso de combatir al EI y de garantizar que no tenga refugio seguro en territorio sirio", escribió en un comunicado publicado en X poco después de los ataques estadounidenses, sin mencionarlos directamente.

Centcom afirmó que, desde el ataque del sábado a sus tropas, "Estados Unidos y sus fuerzas aliadas han llevado a cabo 10 operaciones en Siria e Irak, resultando en la muerte o detención de 23 terroristas". Los ataques recuerdan que, a pesar de la caída del califato, el Estado Islámico sigue activo en el desierto sirio, donde Estados Unidos mantiene unas 1.000 tropas.

