La justicia argentina ha allanado desde hace varios días las sedes de varios clubes y de la AFA en el marco de una investigación que apunta principalmente a la empresa Sur Finanzas, dirigida por una figura cercana al presidente de la federación de fútbol, Claudio "Chiqui" Tapia.

La empresa patrocina algunos clubes y al equipo nacional. La acusan de evasión fiscal por un monto de 500 millones de dólares. Se ha abierto una investigación administrativa, a la que se ha sumado una investigación judicial por sospechas de lavado de dinero.

Días después de los registros se encontraron 45 autos de lujo en una villa, que se sospecha pertenece a un prestanombre del jefe de la federación.

El 15 de diciembre, la senadora Patricia Bullrich afín al presidente argentino Javier Milei presentó una denuncia contra Claudio "Chiqui" Tapia ante el Tribunal Ética de la Conmebol, la instancia que agrupa a las federaciones sudamericanas, solicitando una investigación "sobre la mafia que dirige y ensucia el fútbol argentino".

La federación denuncia una injerencia del poder

La AFA respondió publicando un largo comunicado. En él reivindicó el balance de su presidente, en el cargo desde 2017. Según la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia ha logrado transformar en pocos años una institución con una "imagen pública dañada, desordenada, con deudas acumuladas y compromisos incumplidos".

Dijo haber logrado "ordenar las cuentas, recuperar la credibilidad y devolverle a la institución el prestigio que merece", recuperando "la posición que ocupaba en el fútbol mundial", sin recibir "un solo peso del Estado".

La institución dirigida por Chiqui Tapia también denunció ataques judiciales y administrativos "coordinados", que interpreta como una tentativa de injerencia del gobierno en sus asuntos.

De hecho, desde hace varios meses, Javier Milei y el jefe de la federación se oponen sobre el futuro del fútbol en el país.

Por un lado, Milei, economista ultraliberal, busca transformar los clubes argentinos en sociedades anónimas y abrirlos a capitales extranjeros.

Por el otro, Claudio "Chiqui" Tapia, ex sindicalista, defiende el modelo actual de clubes controlados por sus hinchas, los socios, que eligen a sus dirigentes. A menos de seis meses del Mundial en América del Norte, este asunto ha empañado la imagen de los actuales campeones.

