Por Ivonne Sánchez

José Luis García Corona es biólogo marino. Este joven científico mexicano trabaja en el estudio de la acumulación de toxinas en invertebrados, especialmente en las vieiras, tan consumidas en el mundo. Sus hallazgos tienen gran repercusión en materia de seguridad alimentaria y es por ello que el Instituto Oceanográfico de Mónaco decidió otorgarle el "Premio a la Mejor Tesis", entre 800 propuestas.

Este Instituto distingue a varias personalidades por sus aportaciones a favor del océano. La ceremonia de premiación tiene lugar cada dos años (galardonados 2024 y 2025).

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El pasado 8 de diciembre de 2025, S.A.S. el Príncipe Alberto II de Mónaco entregó Les Grandes Medailles Alberto Ier y los Prix de Thèse 2024/2025 a cuatro personalidades y a tres jóvenes investigadores en la Maison de l’Océan de París. Los galardonados fueron reconocidos por su trabajo y su compromiso con el océano.

José Corona (José Luis García Corona) vino a los estudios de RFI para hablarnos de sus investigaciones en torno a estos sabrosos bivalvos, las vieiras, también conocidas como conchas de abanico, patas de mula u ostiones y el misterio de porqué acumulan toxinas provenientes de las microalgas. Escuche aquí la entrevista completa:

José Corona hizo sus investigaciones en Brest, en la región de Bretaña, en el laboratorio LEMAR. Las vieiras o conchas de abanico son muy consumidas en Francia durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, son las célebres "Noix Saint Jacques".

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más