A diferencia de lo ocurrido durante la invasión a Irak y a Panamá, Estados Unidos no destruyó a las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela (FANB), que han sido eje y escudo de los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro a cambio de recibir privilegios y prerrogativas institucionales.

RFI ¿Qué papel juegan los militares en la configuración del nuevo poder en Venezuela?

Manuel Camino González: Los militares durante Chávez, durante Maduro y seguramente durante esta etapa, han tenido autonomía a la hora de tomar decisiones frente al poder político o civil. Son un ala que tiene una autonomía muy importante frente al Partido Socialista Unido de Venezuela y puede ser pivote en cualquier cambio, ya sea de régimen o un cambio de liderazgo.

Ellos han tenido contratos petroleros, control de negocios estatales y, obviamente, los recursos que han obtenido terminan convirtiéndose en poder. Lo que yo veo es que los militares de nuevo son el pivote, es decir, van a terminar decidiendo quién toma las riendas del país.

Los términos de la transición y efectivamente van a ser un actor importante en la transición. El cambio de liderazgo no implica, por ahora una afectación o un riesgo para sus privilegios y sus prerrogativas institucionales. Eso permite mantener a Delcy Rodríguez, quien es parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, actuar como una especie de garante de que sus privilegios y prerrogativas no se van a tocar.

RFI: ¿Qué pasará cuando entran las empresas estadounidenses? ¿Cuándo regrese Exxon? ¿Regresan para tener la tajada grande que perderían Las Fuerzas Armadas?

M.C.G: Así es. Y eso es algo que tiene que manejar el nuevo gobierno de la presidenta interina, como interlocutora directa con Trump. La operación militar estadounidense desnudó una incapacidad de la Fuerza Armada nacional de proteger al país,porque cómo es posible que se hayan metido y secuestrado a Maduro que, de hecho, es el comandante en jefe de la Fuerza Armada.

RFI Sobre todo mostraron una debilidad enorme a nivel de defensa antiaérea.

M.C.G: Totalmente. Teniendo ejército y ejercicios militares, que esto no se había previsto, se puede utilizar o se puede explotar, a pesar de que ellos controlan una parte importante del negocio, para quitarles poder económico e, incluso,

Institucional. Es decir, quitarle o retirarles funciones o competencias a los militares

porque se piensa de la siguiente manera: son muy fuertes para reprimir, pero no son muy fuertes

para defender. Y eso es un golpe a la credibilidad gigantesca de la Fuerza Armada Nacional.

RFI: Justamente, son muy fuertes para reprimir. ¿Qué va a pasar con las violaciones a los derechos humanos de las que se acusa a estas Fuerzas Armadas?

M.C.G: Los militares, particularmente el Ejército, Marina y Fuerza Aérea, no han sido los que más han reprimido, sino los que acompañan, sostienen al régimen y evitan rebeliones internas o, como sucedió recientemente, un ataque externo que trata de debilitar el régimen. El componente más afectado es la Guardia Nacional, que ha manejado las protestas desde que Maduro llegó al poder. Y eso, obviamente, va a jugar a favor de los militares. El asunto también es que los militares están muy debilitados por lo que sucedió el 3 de enero pues no cumplieron su función.

Entonces, creo que hay dos frentes importantes que pueden terminar por debilitar a los militares en una mesa de negociación hacia la democratización. Por un lado, que no supieron defender la soberanía territorial del país. Por el otro, que la Guardia Nacional como componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, terminará siendo la más cuestionada por la violación de derechos humanos. Y hay que sumarle las milicias, una especie de guardia pretoriana destinada a evitar que el resto de los componentes de Las Fuerzas Armadas hagan un golpe al liderazgo o traten de subvertir el régimen.

*Manuel Camilo González, internacionalista profesor de las Universidades Javeriana y San Buenaventura en Bogotá.

