Un sistema democrático puede seguir celebrando elecciones y aún así debilitarse. Es lo que advierte la politóloga Agathe Cagé en El robo de la democracia, publicado en septiembre en un momento de efervescencia electoral en el mundo con las recientes elecciones en Serbia, donde ganó la lista estudiantil, la reelección de Lula en Brasil y el varapalo de los republicanos en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos en los que los demócratas han recuperado el poder en el Senado, en la Cámara de Representantes y controlan la mayoría de los Estados.

Para la politóloga francesa, el Estado de derecho y la soberanía popular se debilitan cuando los gobernantes erosionan los límites a su poder, a pesar de que se celebren elecciones.

"Las instituciones, no es algo técnico, es algo muy importante porque es la protección común de los ciudadanos", afirma. Pero protegerlas no basta si los elegidos se alejan de lo que prometieron.

"Hay que establecer una coincidencia entre la práctica del poder y los compromisos políticos de los representantes", explica Cagé quien cita a Donald Trump como un ejemplo de una democracia que puede debilitarse, y eso a pesar del tsunami azul en Estados Unidos.

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Trump publica un contundente 'VETO' en su red social

Tras reconocer su derrota, Trump publicó en su red social Truth Social la palabra 'Veto'. ¿Cómo interpretarlo? Para Cagé se trata de una voluntad expresa de bloqueo, de una no aceptación de las consecuencias políticas de las elecciones.

Y define ese riesgo como una "democracia zombie, porque es una apariencia de democracia, pero la práctica de poder es muy diferente". Y aunque insiste en que todavía es pronto para valorar, los antecedentes de Trump hablan por sí solos. "No ha respetado la separación del Poder Legislativo y del Poder Judicial, ni tampoco la independencia de las instituciones", asegura.

Los oligarcas de la Silicon Valley, fundamentales en las elecciones de la década 2020

A esa amenaza añade el peso descomunal que tienen las plataformas digitales, capaces de influir en la información que reciben los ciudadanos y de acumular datos sobre ellos para hacer un micro marketing mega personalizado, casi único para influenciar su voto.

Cagé alerta del papel de "una forma de oligarquía de Silicon Valley" cuyos intereses pueden chocar con la libertad de elección convirtiendo a los algoritmos en nuevos dioses griegos.

"Peter Thiel, uno de los ideólogos de Donald Trump, ha teorizado el hecho de que la democracia para él es un sistema ineficaz porque la democracia le quita la posibilidad de controlar a la vez la economía y el voto de los ciudadanos, porque la democracia para él es incertidumbre y la oligarquía no puede soportar esa incertidumbre que es el corazón de la democracia", analiza la coautora de El robo de la democracia. "Estos nuevos dioses griegos tienen también la voluntad de ser inmortales", agrega.

Los alumnos que se quedaron sin celulares y salieron a las calles

Casualidades o causalidades. En septiembre pasado, en el inicio del curso escolar, por primera vez, a los alumnos franceses de los liceos se les prohibió el uso de los teléfonos celulares en los centros de educación. Unos días después se producían las mayores manifestaciones de la historia reciente de Francia para pedir mejores condiciones tanto en instalaciones como para los profesores.

Es como si los alumnos de repente, al levantar la vista de las pantallas de hubieran dando cuenta de que los techos de las aulas se caían, que había goteras en el wc y que el profesor de matemáticas, de baja, no iba a ser sustituido.

Para Cagé es una forma de ejercer ciudadanía, "pedir más educación es pedir la capacidad de volverse más ciudadano mañana", agrega. En el libro, las dos autoras relacionan la democracia con los servicios públicos y con los impuestos, porque "la justicia fiscal forma parte de un pacto democrático y de un pacto social" y defiende que se impongan impuestos a los más ricos quienes escudados en la falacia de la optimización fiscal pagan menos que la clase media.

Para reparar la democracia, Cagé no propone transformarla, sino volver a a su esencia, hacer que responda mejor a la población. "El poder del pueblo necesita algo más que elecciones: necesita gobernantes que escuchen y respeten sus resultados", concluye.

#EscalaenParís también está en redes sociales

Un programa coordinado por Florencia Valdés, realizado por Vanessa Loiseau y Souheil Khedir.

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