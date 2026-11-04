Anunciada a comienzos de octubre, la jornada de protesta de este jueves 5 de octubre debe reunir a trabajadores del sector privado, del sector público y jubilados, pero también a los estudiantes de secundaria y universitarios movilizados desde hace semanas.

Hasta el momento hay anunciadas unas 244 manifestaciones, según un mapa de la central sindical CGT.

¿Podrán los sindicatos marchar por los centros urbanos, un derecho que se ha negado a los organizadores de las protestas contra el alto costo de la vida y a los jóvenes, tras los episodios de violencia y saqueos que marcaron la jornada del 17 de octubre en varias ciudades?

En París, la Prefectura de Policía aún no ha respondido, mientras los sindicatos solicitan manifestarse desde la plaza de la Bastilla hasta la plaza de la Concordia. La justicia ya interviene en el caso, con una audiencia prevista para el miércoles.

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Según responsables sindicales, 20 departamentos están afectados por estas restricciones relativas a los recorridos.

Jóvenes y "chalecos amarillos" en apoyo

La SNCF prevé para el jueves un tráfico ferroviario “alterado” en la mayoría de sus líneas regionales y de Île-de-France, y “ligeramente alterado” en los trenes de alta velocidad (TGV).

Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional estima que alrededor del 17 % de los docentes de primaria secundarán la huelga.

La jornada llega después de tres sábados consecutivos de movilización contra el alto costo de la vida, inspirada en los métodos de los “chalecos amarillos” y apoyada únicamente por algunos sindicatos. Este jueves, todas las principales organizaciones de trabajadores, incluido el sindicato de cuadros directivos CFE-CGC, inicialmente más reservado, vuelven a tomar la iniciativa.

Insatisfechos con las primeras respuestas del Gobierno, los estudiantes de secundaria y universitarios reforzarán las marchas tras una jornada de bloqueos el martes y una manifestación no autorizada en París.

La coordinación de los "chalecos amarillos", que desempeña un papel central en la organización de las protestas contra el alto costo de la vida desde el 17 de octubre, participará en la huelga y en los bloqueos del jueves.

Su intención es mantener la presión hasta el sábado, fecha anunciada para el "Acto IV" del movimiento.

¿Más allá del día 5?

Antes de la movilización, el Gobierno destacó la bajada del precio del gasóleo en 6.000 de las 10.000 estaciones de servicio francesas, tras la liberación de reservas estratégicas.

También dejó entrever que podría hacer una concesión respecto al salario mínimo, mientras las reivindicaciones sindicales se concentran en los salarios en un contexto de inflación (+3,4 %).

La CGT reclama un aumento del salario mínimo del 10 %, mientras que la CFDT, tradicionalmente reacia a este tipo de incrementos por temor a comprimir la escala salarial, pide una subida de 100 euros netos.

La congelación del punto de índice de los funcionarios también concentra el descontento de los sindicatos, al igual que el mantenimiento de ayudas a empresas de sectores cuyos salarios mínimos convencionales son inferiores al salario mínimo legal.

Otras "medidas detestables" incluidas en los proyectos presupuestarios son, según denuncia el secretario general adjunto de la Unsa, Dominique Corona, la congelación de las ayudas personalizadas a la vivienda (APL) y el período de carencia para el cobro de prestaciones por parte de extranjeros no europeos.

Sin embargo, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo, el porcentaje de huelguistas podría ser inferior al "nivel de descontento", prevé.

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