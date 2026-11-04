Raphaël Glucksmann, candidato a las elecciones presidenciales de 2027 (Partido Socialista / Place publique), ha calificado el resultado como una “victoria de la democracia y la decencia”, así como un “resurgimiento demócrata […] un mensaje de esperanza para todos”.

Por su parte, el secretario nacional del Partido Comunista y candidato Fabien Roussel valoró la “ola azul” demócrata, que, según él, supone el “fracaso del trumpismo y de su política autoritaria, racista y antisocial”.

El coordinador nacional de La Francia Insumisa, Manuel Bompard, recalcó la “derrota electoral de Trump” y ve en la victoria demócrata “una movilización popular que permite hacer retroceder a la extrema derecha”, al igual que en Brasil.

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Por último, la candidata de Los Verdes, Marine Tondelier, considera que “este voto supone un castigo a su segunda presidencia apocalíptica, que ha convertido a Estados Unidos en el hazmerreír del mundo y ha sumido a este último en el caos”.

Del otro lado del espectro político, el presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, afirmó no ver ninguna “relación” entre estas distintas elecciones y las presidenciales francesas.

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“No soy votante estadounidense y hay que respetar, sea cual sea, el voto del pueblo estadounidense”, dijo.

Pero «lo que pasa en otros países no es asunto mío», insistió quien se perfila como próximo primer ministro en caso de una victoria del RN en 2027.

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