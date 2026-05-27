Este incidente se produce tras una serie de ataques incendiarios contra sinagogas y lugares comunitarios en los últimos meses en Golders Green y sus alrededores, en el norte de Londres, donde reside una importante población judía.

La zona también fue escenario, a finales de abril, de un ataque con arma blanca en el que dos hombres judíos resultaron heridos.

Los bomberos confirmaron que se declaró un incendio, sin víctimas, "en un edificio de tres plantas, que incluye un comercio en la planta baja y apartamentos en las plantas superiores".

Por ahora se desconocen las causas del incendio en el supermercado, llamado "Kosher Kingdom", que se desencadenó poco antes de las siete de la mañana de Londres (06H00 GMT), tras lo que fueron movilizados un centenar de bomberos y 15 vehículos.

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"El incendio está afectando a un comercio en la planta baja y a un área de almacenamiento en la parte trasera del negocio", indicó London Fire Brigade (LFB), el cuerpo de bomberos de Londres.

Una agente monta guardia en una zona acordonada por la policía tras el incendio en un supermercado del barrio de Golders Green, cuya humareda negra se eleva sobre unos edificios, el 27 de mayo de 2026 al norte de Londres

Los bomberos instaron a la población a evitar la zona mientras trabajan para extinguir el fuego.

Jay Shah, de 70 años, que trabaja en "Kosher Kingdom", dijo a AFP que había recibido una llamada informándole de un incendio que estaba afectando al supermercado.

"Creo que viene del almacén de atrás", dijo a AFP mientras visitaba el lugar, señalando que allí había congeladores, refrigeradores y otra maquinaria.

Un portavoz policial indicó que los agentes acudieron al lugar del incendio "ayudando a los bomberos con el cierre de carreteras y las evacuaciones".

"Afortunadamente, no se han reportado heridos", añadió el portavoz.

Un grupo poco conocido vinculado a Irán, Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI), se ha atribuido la responsabilidad de casi todos los incidentes ocurridos recientemente contra estos lugares comunitarios, según SITE Intelligence Group.

En respuesta, la Policía de Londres ha creado un nuevo "equipo de protección comunitaria" para garantizar la seguridad a la colectividad judía de la capital, compuesto inicialmente por 100 agentes adicionales.

Tras el ataque que dejó dos heridos en Golders Green, el gobierno británico anunció a finales de abril la asignación de 25 millones de libras (31 millones de dólares) adicionales para ofrecer protección a la comunidad judía.

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