Ken Paxton superó al senador John Cornyn con más del 60% de los votos, informaron medios estadounidenses. La victoria de Paxton, anunciada por Fox News y CNN después del cierre de las urnas, resaltó el poder de Trump para construir y destruir carreras de republicanos. Incluso cuando congresistas empiezan a rebelarse por varios motivos, entre otros, la guerra contra Irán, su proyecto del salón de baile de la Casa Blanca y el fondo de compensación para sus aliados.

Cornyn, de 74 años y senador desde 2002, partió como favorito, pero el respaldo tardío de Trump a Paxton transformó la carrera.

El resultado expuso una vez más la tensión entre los republicanos antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre: el respaldo de Trump puede ser decisivo en unas primarias, pero también puede dejar candidatos más expuestos luego.

Paxton, de 63 años, ha enfrentado escándalos legales, éticos y personales, incluido un juicio político en 2023 en la Cámara de Representantes de Texas, acusaciones de soborno y un conflictivo divorcio.

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El Senado estatal consideró que era inocente en un juicio político.

Durante una fiesta luego de las elecciones el martes en la noche, Paxton agradeció a Trump. "Cuando todos en Washington le dijeron que me abandonara y abandonara al pueblo de Texas, no hizo caso", dijo. Calificó el apoyo de Trump como "la fuerza más poderosa en política".

Cornyn representaba el ala institucional del partido al mantener vínculos con donantes y dirigentes republicanos en Washington.

Trump elogió a Paxton en Truth Social y calificó a Cornyn de desleal por no defender sus prioridades. Cornyn respondió que su rival facilitaría ataques demócratas en la elección general.

El ganador se enfrentará con el demócrata James Talarico, representante estatal y una figura nacional emergente, que dice que ambos republicanos representan un sistema político roto.

La derrota de Cornyn amplía la lista de republicanos castigados tras desalinearse de Trump, según antecedentes recientes, incluidos legisladores federales y estatales.

En su discurso de concesión de la victoria, Cornyn citó las escrituras al decir que "he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe".

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