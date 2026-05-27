Al menos 31 personas murieron en el Líbano el martes 26 de mayo y más de 40 resultaron heridas en una amplia escalada militar israelí en el sur del Líbano y en el valle de la Becaa, al este del país. El ejército israelí ha puesto en práctica las amenazas del primer ministro, Benjamin Netanyahu, de intensificar las operaciones, llevando a cabo cientos de ataques aéreos y de artillería contra decenas de localidades, lo que ha provocado una nueva ola de éxodo de la población y una destrucción importante en las zonas civiles y residenciales. En cuestión de horas, ordenó la evacuación de la ciudad de Nabatiye y de unas cincuenta localidades más, al tiempo que intensificaba sus operaciones terrestres.

Las tropas israelíes intentaron avanzar por primera vez hacia Zawtar al-Sharqiyah, una localidad clave situada al norte del río Litani, a 22 kilómetros de la frontera, es decir, fuera de la zona de amortiguación de facto establecida por los israelíes en el sur del Líbano, informa nuestro corresponsal en Beirut, Paul Khalifeh. Los soldados israelíes se encontraron con una fuerte resistencia de los combatientes de Hezbolá desplegados en la región.

Los combates cuerpo a cuerpo se prolongaron durante horas, acompañados de bombardeos de artillería y ataques aéreos. El ejército israelí aún no ha logrado tomar Zawtar al-Sharqiyah, lo que le abriría el camino hacia Nabatiye, la segunda ciudad más grande del sur del Líbano. Se trata de uno de los principales bastiones de Hezbolá, que despliega allí rampas de lanzamiento de cohetes y sistemas de lanzamiento de artefactos aéreos, en particular esos famosos drones de fibra óptica llamados FPV, que están dando mucho trabajo al ejército israelí.

La aviación israelí también ha concentrado sus ataques en localidades alrededor del lago Qaraoun, el más grande del Líbano, y en una carretera que bordea la presa. Se trata de una región clave por la que pasan las líneas de abastecimiento que conectan los bastiones de Hezbolá al norte de la llanura oriental de la Becaa con el sur del Líbano.

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