Si Caracas ha elegido a Matthieu Pigasse, es ante todo por su experiencia en reestructuraciones de deuda. Irak, Grecia, Ecuador… el banquero francés ya ha asesorado a varios Estados en crisis financieras de gran envergadura.

Otra ventaja son sus contactos políticos. Matthieu Pigasse mantiene vínculos tanto con las nuevas autoridades venezolanas como con personas cercanas a la administración Trump. Algo que desconcierta, teniendo en cuenta el perfil del banquero. "Pigasse también es dueño de varias empresas de medios de comunicación francesas, y está en el punto de mira en su país natal por permitir que artistas y comediantes de extrema izquierda y presuntamente antisemitas aparezcan en los programas de sus empresas", apunta el diario.

Entonces, ¿cómo llegó a ser nombrado para la reestructuración de la deuda venezolana? Tres semanas después de la captura de Nicolás Maduro, Pigasse fue a la Casa Blanca a la proyección privada de Melania, la película sobre la primera dama.

"El banquero de Centerview, simpatizante del Partido Socialista francés y crítico del gobierno israelí, fue un invitado inusual en el exclusivo evento, al que asistieron el presidente Trump, Mike Tyson, la reina Rania de Jordania y ejecutivos del sector tecnológico como Tim Cook, de Apple", cuenta el WSJ. Entre los participantes, quien invitó a Pigasse, el productor de la película "Fernando Sulichin, un argentino que mantiene vínculos de larga data con funcionarios venezolanos, según fuentes conocedoras del asunto".

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Una deuda colosal

Ahora, el desafío para enfrentar los problemas económicos de Caracas es colosal, explica el profesor de economía de la Harvard Kennedy School, Ricardo Haussmann. "La economía de Venezuela se derrumbó a partir de 2013. El país tiene probablemente 180.000 millones de dólares de deuda, lo que equivale a aproximadamente el doble de su PIB. Por lo tanto, está claro que Venezuela no podrá recuperarse sin una importante condonación de parte de su deuda", estima.

El problema, según el economista, es que Venezuela está planteando estas negociaciones sin el FMI. "Venezuela entró en default en noviembre de 2017, hace casi nueve años, y desde entonces las deudas se han multiplicado. Negociar todas estas deudas de una sola vez en el marco de un acuerdo con el FMI redundaría en beneficio del interés nacional de Venezuela. Sin embargo, inversores muy cercanos a Donald Trump quieren un acuerdo limitado a los bonos, sin ninguna relación con el FMI", explica Ricardo Haussmann.

En otras palabras, un acuerdo sin el FMI podría resolver una parte de la deuda del país, pero dejaría de lado a otros acreedores y complicaría el regreso de Venezuela a la economía mundial.

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