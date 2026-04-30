Más de 380.000 niños y niñas en el Líbano podrían sufrir hambre en niveles críticos o peores entre abril y agosto de 2026, según un análisis de Save the Children basado en los últimos datos de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), el principal sistema internacional de referencia sobre crisis alimentarias.

La organización alerta de que una cuarta parte de la población del país, unas 1,24 millones de personas, se encuentra ya en situación de inseguridad alimentaria grave. El deterioro se ha acelerado desde la escalada de las hostilidades en marzo, que ha provocado el desplazamiento forzoso de más de un millón de personas, la interrupción de los medios de subsistencia y un fuerte aumento de los precios de los alimentos y del combustible.

El sur del Líbano, devastado y desconectado

Según explica a RFI Nora Ingdal desde Beirut, la guerra ha tenido un impacto especialmente devastador en el sur del país. "Mucha gente tuvo que abandonar sus hogares y sus tierras agrícolas para desplazarse a Beirut y otras zonas urbanas. Son familias que vivían de cultivar sus tierras y, al perder ese acceso, también pierden su principal fuente de alimentos", señala.

El problema no es solo el desplazamiento, sino también la destrucción de infraestructuras civiles clave. Puentes, carreteras y hasta invernaderos han quedado inutilizados por los bombardeos, lo que impide llevar los alimentos producidos en el sur hacia las zonas donde se concentran ahora las personas desplazadas. "El sur del Líbano es el huerto del país. Tradicionalmente, gran parte de la comida se produce allí, pero hoy no puede llegar a Beirut porque las infraestructuras han sido destruidas", explica Ingdal.

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A esta situación se suma el impacto del conflicto regional y la tensión geopolítica, que han disparado la inflación. "Los precios del combustible y de los alimentos han subido, y la gente sufre simplemente para sobrevivir", añade la directora de Save the Children en Líbano.

Es una crisis política, no un desastre natural

El análisis más reciente muestra que 366.000 personas más, entre ellas 113.000 niños y niñas, han caído en niveles críticos de hambre como consecuencia directa del conflicto. Para Save the Children, se trata de una crisis claramente evitable.

"Insistimos en que esta es una crisis política, provocada por el ser humano, no un desastre natural", subraya Ingdal. La organización sostiene que un alto el fuego permanente e inmediato podría marcar una diferencia decisiva en cuestión de semanas.

"Si hoy mismo hubiera un alto el fuego duradero, más de un millón de personas desplazadas podrían regresar a sus aldeas en el sur. Aún estamos en primavera, que es la época de siembra y de producción masiva de alimentos", explica la responsable humanitaria. Aunque reconoce que parte de las tierras agrícolas han sido bombardeadas y que existen restos de municiones sin detonar que deberán ser retirados, un cese de las hostilidades permitiría iniciar la recuperación.

La infancia, la más afectada

Los niños y niñas son quienes sufren las consecuencias más duras de esta crisis. El hambre prolongada afecta su crecimiento, su salud y su desarrollo cognitivo, con impactos que pueden ser irreversibles. Muchas familias, sin ingresos y con un acceso limitado a alimentos nutritivos, se ven obligadas a reducir las comidas o a recurrir a dietas muy pobres en nutrientes.

Save the Children está respondiendo sobre el terreno mediante la distribución de paquetes de alimentos listos para consumir, que incluyen conservas de legumbres, verduras y pescado, dirigidos especialmente a las familias con niños pequeños. Sin embargo, la organización advierte de que la ayuda humanitaria por sí sola no basta.

Llamamiento urgente a la comunidad internacional

"Lo más importante ahora es lograr un alto el fuego permanente para que las familias puedan regresar a sus hogares", insiste Ingdal. De producirse, añade, también se verían "grandes mejoras en el acceso a alimentos nutritivos provenientes del rico y fértil sur del Líbano".

Save the Children hace un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que trabaje de manera decidida por un alto el fuego definitivo y para que aumente la financiación flexible y sostenida. Solo así, subraya la organización, será posible cubrir las necesidades básicas inmediatas de los niños y las familias, al tiempo que se apoyan los esfuerzos de recuperación y se evita que una crisis humanitaria grave se transforme en una catástrofe irreversible para toda una generación.

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