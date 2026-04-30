En protesta, el ministerio convocó a la encargada de negocios israelí en Madrid "para trasladarle la más enérgica condena por la detención de la flotilla", que partió en las últimas semanas de Barcelona (España), Marsella (Francia) y Siracusa (Italia).

La embajada y el consulado de España en Israel "están plenamente operativos y en contacto con los organizadores de la flotilla. El ministro (José Manuel) Albares está hablando con homólogos que tienen también nacionales en la flotilla", agregó el ministerio en un mensaje a periodistas.

Las autoridades israelíes, que controlan todos los puntos de entrada a Gaza y han sido acusadas por la ONU y oenegés extranjeras de impedir el ingreso de bienes al territorio, interceptaron los 20 barcos de la flotilla y capturaron al menos a 211 activistas cerca de la isla de Creta.

Una treintena de barcos de la flotilla continúan camino de Gaza.

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El Gobierno español del socialista Pedro Sánchez es una de las voces europeas más críticas a la administración de Benjamin Netanyahu desde que Israel lanzó su ofensiva contra Gaza en respuesta a los atentados de Hamas del 7 de octubre de 2023.

Sánchez también ha fustigado a Israel y Estados Unidos por la guerra contra Irán.

Los gobiernos español e israelí han intercambiado constantes acusaciones, retiraron a sus embajadores, y sus encargados de negocios son frecuentemente convocados por las cancillerías para recibir amonestaciones.

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