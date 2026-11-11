De nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy.

"A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás, podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales", dijo el papa a los jóvenes que estaban frente al escenario colocado en el Monumento de los Españoles, rodeado de parques y anchas avenidas.

Julieta, de 20 años, como muchos del millón de jóvenes que asistieron a la vigilia, se emocionó ante su presencia: "Pensé, pensé que no me iba a afectar, pero la verdad que, bueno, verlo al papa fue como un momento muy emocionante".

En su mensaje, León XIV los llamó a acercarse a la fe y a la Iglesia católica, que en Argentina viene perdiendo fieles y miembros activos desde hace décadas. Es algo que le quedó claro a Melany, de 29 años: "Que todos nos sigamos sumando a la misa, que todos seamos parte de la iglesia, que todos tenemos un lugar ahí, que es para todos, incluso para quienes por momentos nos sentimos distanciados. Así que eso es lo que más me llevo".

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Renzo, de 24 años, rescató otro elemento de las palabras del papa: "La posibilidad de levantarse y seguir adelante pese a cualquier circunstancia".

Y para Belén, una joven de 20 años, fue un mensaje de esperanza: "Que venga el Papa a darnos una palabra a nosotros, la verdad que nos ayuda un montón y nos da la esperanza de que va a haber un camino mucho más positivo".

El evento cerró con fuegos artificiales y una leve lluvia que acompañó a los fieles mientras dejaban el lugar.

León XIV seguirá su viaje en Perú

León XIV pone este miércoles fin a su visita a Argentina y se desplazará a Perú, última etapa de este viaje y donde pasó parte de su vida sacerdotal antes de ser elegido sumo pontífice el año pasado.

En sus tres días en Argentina, el papa ha desafiado las políticas del presidente Javier Milei, pidiendo una economía más integradora y el fin de los recortes de las ayudas que benefician a los más necesitados y a las personas con discapacidad.

Perú será la última parada de su gira latinoamericana. A pesar de que se sometió a una cirugía para extirparle la parte inferior del pulmón derecho para extraer un tumor canceroso, León XIV se negó a reprogramar su viaje de doce días que le ha llevado primero a Uruguay, después a Argentina y este miércoles a Perú.

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