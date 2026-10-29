Con los corresponsales de RFI en Jerusalén, Michel Paul y Frédérique Misslin, y la enviada especial a Jerusalén Este, Manon Chapelain

En Israel, los titulares de la prensa del jueves 29 de octubre ponen de manifiesto el estancamiento poselectoral. Hay que pensar fuera del cuadro habitual, sugiere el periódico Yediot Aharonot. Maariv habla de un estancamiento político, mientras que el diario de izquierdas Haaretz propone la única solución, considerada tabú por casi toda la clase política, en su editorial titulado: "¡Sí! Con los árabes".

En esta fase, continúa el recuento de los votos militares. Y el Likud, partido de Benjamin Netanyahu, pide una investigación. "Los partidos árabes robaron las elecciones", afirma un comunicado que denuncia violencias, fraudes y el uso de software prohibidos. Pero esta medida podría retrasar la publicación de los resultados oficiales de las elecciones y bloquear el proceso de formación del gobierno.

Entre los escenarios que se están examinando: una gran coalición de unidad nacional liderada por Benjamin Netanyahu, deseada por el presidente israelí Isaac Herzog, pero rechazada por Gadi Eisenkot. Un gobierno minoritario con el apoyo de partidos árabes o un regreso a nuevas elecciones que beneficiarían por encima de todo a Netanyahu.

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Los partidos árabes, clave para una coalición

El recuento de votos continúa. Los partidos árabes, que provisionalmente suman 19 escaños de 120 miembros del parlamento israelí, podrían tener las llaves de las elecciones. Entre ellos, algunos están dispuestos a trabajar con los partidos judíos para derrocar al gobierno de Netanyahu. Otros dicen que es el racismo lo que está conduciendo al estancamiento político. El bloque del cambio, también formado por diferentes partidos, se pregunta: ¿debería formar una alianza con los partidos árabes o no?

Evelyne vota por la izquierda. Para bloquear a Netanyahu, estima que hoy la oposición no tiene elección: "Creo que la coalición, si quiere tomar el poder, está obligada a tomar el voto árabe. Personalmente, estoy completamente de acuerdo. Aquí hay un 20% de árabes que viven en Israel. Es obvio que deben formar parte del gobierno", dice.

El bloque de oposición reúne partidos heterogéneos: la izquierda, los ultranacionalistas laicos, el centro-derecha. Sarah Eichhorn, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Haifa, nos recuerda que, para parte de la mayoría judía, trabajar con la minoría árabe es impensable, especialmente después del 7 de octubre. Estos partidos árabes representan un electorado árabe nacionalista, los ciudadanos palestinos de Israel. Por tanto, puede ser difícil para los partidos sionistas, especialmente algunos partidos intransigentes dentro de una coalición opositora, colaborar con ellos.

Karine, que vota en el bloque del cambio, cree que estos partidos árabes deben hacer un gesto para eliminar cualquier sospecha. "La única posibilidad de que el bloque de la oposición gane es que los árabes se distancien de forma muy oficial y clara de Hamás", estima, añadiendo que "en cualquier caso, no es posible ignorarlos".

Prevalece el escepticismo entre los árabes israelíes

Sin embargo, nada está jugado, según los ciudadanos árabes que siguen siendo escépticos respecto a la situación. En las calles de Jerusalén Este, los palestinos de Israel siguen celebrando tímidamente, a pesar de una cifra sin precedentes. Si bien los partidos árabes tendrán muchos escaños, aún nada está decidido: "Es una larga historia. No creo que todo pueda acabar así, en un solo día", dice Ahmad.

La movilización sin precedentes de los ciudadanos árabes de Israel —alrededor del 80% de participación— aporta, sin embargo, un atisbo de esperanza. Bajo el gobierno de Benjamin Netanyahu, las condiciones de vida de los palestinos nunca se han deteriorado tanto, piensa David: "Será una vida mejor, con paz, para cristianos, judíos y musulmanes. Ni siquiera los turistas vienen ya por el trato que nos hacen ahora".

La cuestión es si el bloque opositor aceptará aliarse con los partidos árabes de Israel para formar gobierno. Gadi Eisenkot, el líder contra Netanyahu, se había negado hasta ahora. Amid está escéptico: "Han logrado buenos resultados, pero eso no cambiará nada. Ninguna de las partes aceptará incorporarlos al gobierno. Es difícil. Las opiniones y mentalidades son diferentes", afirma.

Mientras que los partidos árabes serán "hacedores de reyes" en la vida política israelí y consideran, por el momento, apoyar la coalición opositora sin participar en el gobierno, en Nazaret estallaron fuegos artificiales y gritos de alegría en el cielo durante la noche electoral.

El voto militar aún está por contar

Los resultados finales de las elecciones israelíes no se anunciarán oficialmente hasta el 4 de noviembre. Aunque se han contado más del 90% de los votos emitidos, hay que esperar, entre otras cosas, los resultados de los "sobres dobles", estas papeletas reservadas solo para votantes autorizados a votar fuera del colegio asignado, incluidos soldados y reservistas israelíes. Aún quedan más de 430.000 votos por contar. Se espera que este proceso dure hasta el viernes 30 de octubre.

Era necesario centralizar las papeletas de 850 barracones, bases y puestos móviles instalados para personal militar o penitenciario, diplomáticos en el extranjero o incluso votantes que no pudieran desplazarse a sus circunscripciones. Algunas de estas oficinas estaban en Gaza, Siria o Líbano.

Incluso se permitió a militares y reservistas votar el 20 de octubre, para no interrumpir las operaciones. Su voto se desliza en un segundo sobre. Este contiene la identidad del votante, que luego se verifica para evitar que pueda votar dos veces.

Este sistema de "sobre doble" probablemente cambiará la composición de la Knesset en los próximos días, donde cada escaño vale alrededor de 40.000 votos. Matemáticamente, estas papeletas equivalen a una docena de escaños.

Los partidos árabes y ultraortodoxos son menos populares entre estos votantes. En 2022, los "sobres dobles" quitaron un escaño a los jaredíes en favor de un partido ultranacionalista. Las tres listas árabes recibieron solo alrededor del 5% de los votos.

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