Huerta fue vicepresidenta durante cuatro décadas del United Farm Workers, el sindicato que fundó junto a Chávez, donde organizó huelgas y paros que permitieron mejorar las condiciones laborales de millones de hombres y mujeres que trabajan en los campos de Estados Unidos.

"Nos entristece profundamente anunciar que nuestra amada madre, Dolores Huerta, falleció hoy a la edad de 96 años", señaló su familia en un comunicado.

"Sabemos que muchos de ustedes alrededor del mundo comparten nuestro duelo, y en los próximos días estaremos dando a conocer los planes para reconocer y celebrar su increíble vida y legado", añadió.

Erik Olvera, portavoz de su familia, dijo a la AFP el miércoles que Huerta murió de cáncer esta mañana, rodeada de sus seres queridos.

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Nacida en Nuevo México y criada en California, Huerta asumió junto a Chávez el liderazgo del movimiento de trabajadores agrícolas de Estados Unidos en la década de 1960.

Por entonces criaba a siete hijos, mientras atravesaba un proceso de divorcio. Más tarde tuvo más hijos.

Aunque Huerta era la principal organizadora del sindicato, Chávez era su líder carismático y la figura pública que se convirtió en un ícono para generaciones de la izquierda, incluso después de su muerte en 1993.

Oscuro secreto

Pero esa fama y la aparente estrecha relación entre ambos ocultaban un oscuro secreto que salió a la luz este año, cuando Huerta afirmó haber sido una de varias mujeres a las que Chávez había violado.

En su caso, las agresiones dieron lugar a dos embarazos.

"La primera vez (…) no sentí que pudiera decir que no porque era alguien a quien yo admiraba, mi jefe y el líder del movimiento al que ya había dedicado años de mi vida", dijo al diario The New York Times, que publicó la primicia.

"La segunda vez fui forzada, en contra de mi voluntad, y en un entorno en el que me sentía atrapada", agregó.

Huerta siguió siendo una figura galvanizadora de la izquierda estadounidense hasta pasados sus 90 años.

Ayudó a organizar la respuesta de los trabajadores migrantes frente a las redadas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, en las que agentes federales enmascarados detuvieron a trabajadores agrícolas en los campos.

"La gente se está acercando porque quiere hacer algo", dijo a la AFP durante una entrevista realizada en julio de 2025 en la sede de la Fundación Dolores Huerta en Bakersfield, un centro agrícola del valle central de California.

"Tenemos que ser mucho más activos, porque lo que está pasando ahora es enorme. Lo comparo con lo que sucedía en Alemania antes de que Hitler llegara al poder", afirmó.

"Lo mejor de nosotros"

El gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó el miércoles que las banderas del estado se izaran a media asta.

"Dolores representaba lo mejor de nosotros", estimó el demócrata, en un comunicado publicado en inglés y en español.

"Su legado no reside solo en lo que logró, sino también en las personas que siguen sus pasos (…) y continúan creando un mundo mejor", añadió Newsom, considerado un posible candidato demócrata a las presidenciales de 2028.

Nancy Pelosi, la exlíder de los demócratas en el Congreso, subrayó que la sindicalista "inspiró a generaciones de estadounidenses a creer en el poder de la acción colectiva".

El expresidente Bill Clinton la elogió como una "querida amiga" y una "defensora inquebrantable de los trabajadores estadounidenses".

Durante décadas de vida pública, Huerta se codeó con algunas de las personas más influyentes de Estados Unidos.

Esta madre de 11 hijos de tres padres distintos también se sumó a la lucha por el derecho al aborto junto a Angela Davis y Gloria Steinem.

En 1968 se hallaba junto al aspirante presidencial demócrata Robert F. Kennedy, hermano del asesinado expresidente John F. Kennedy, apenas unos minutos antes de que lo mataran a tiros.

Fue ella quien acuñó el eslogan "Sí se puede" en las manifestaciones campesinas en California, antes de que décadas más tarde Barack Obama lo adaptara como "Yes, we can" para conquistar la Casa Blanca en 2008.

"Michelle y yo estamos pensando en la familia de Dolores, en las personas cuyas vidas ella cambió y en todos los que encontraron inspiración en su ejemplo", dijo el expresidente en un comunicado en las redes sociales.

En 2012, el entonces mandatario demócrata la condecoró con la Medalla Presidencial de la Libertad.

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