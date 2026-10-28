Guisela Flores-Guardado y Gabriel Guardado votarán en Texas, estado que puede ser clave para decidir quién controla el Senado. Esta será la primera vez que van a votar. “Será la primera vez que podemos ejercer nuestra opinión en una votación como ésta, el midterm".

Guisela Flores-Guardado, guatemalteca, y Gabriel Guardado, salvadoreño, se conocieron en Corea del Sur. Después vivieron en el Salvador y, desde hace ocho años, por una oportunidad laboral, se mudaron a San Antonio, en Texas. El año pasado lograron la ciudadanía.

"Yo traigo una tradición de votar desde hace mucho tiempo en El Salvador. Para mí era un evento muy importante ir con mi papá a votar allá. Entonces, de la misma forma, aunque él ya falleció, siento que él está también conmigo acá. De alguna manera siento como que él está conmigo. Y siento ese deber de votar".

Una decisión que ha ido madurando poco a poco, nos confía ella: "Lo platicamos en el sentido de qué es lo que hemos escuchado, qué es lo que nosotros hemos estado platicando en los últimos meses, qué es lo que hemos visto y qué creíamos que eran las mejores decisiones al momento de llegar y ejercer el voto".

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Gabriel Guardado percibe una relación distinta con respecto al debate de ideas entre Estados Unidos y El Salvador. "La discusión se ha dado entre latinos. Entre amigos que son americanos, creo que ha sido menos la discusión. Creo que hay un poco más de reserva de hablar sobre el tema en esa parte de la población. Los latinos estamos un poquito más acostumbrados a hablar sin estar de acuerdo, podemos discutir de ideas".

Ambos han tenido varios aspectos en cuenta a la hora de tomar su decisión, entre otros, la inflación, el futuro de sus hijos y las operaciones de los agentes de ICE

"El tema principal es el económico. Lo económico es importante en el medio en el que vivimos: el precio de la gasolina y la canasta básica. También el impacto económico de las políticas futuras de las personas que queden seleccionadas es crítico para nosotros. El otro tema importante es el de la educación, en particular en el estado en el que vivimos", asegura.

Gabriel Guardado se refirió asimismo al tema migratorio, "que también es importante". En particular, "poder elegir a personas que sabemos que van a representar nuestros principios, nuestros valores y, sobre todo, poder ayudar a la construcción de un mejor Estados Unidos, que es al final donde van a vivir nuestros hijos", subraya.

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