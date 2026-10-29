Flávio Bolsonaro, quien había dijo en campaña que lideraría la oposición en Brasil en caso de perder las elecciones, ya está en Miami tras su fugarse por Argentina.

En un comunicado. dijo que él era el presidente verdaderamente electo de los brasileños y que hubo fraude electoral sin entregar pruebas.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro había liderado la primera vuelta de las elecciones, pero su rival logró dar un inesperado vuelco en el balotaje, después de una extensión de la jornada electoral pedida por los dos candidatos.

"Los criminales que robaron la elección en Brasil forman parte de una organización criminal que instauró una tiranía", escribió Flávio Bolsonaro en su proclama publicada en X.

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En su mensaje desde Miami, desgranó además lo que considera irregularidades de la segunda vuelta de los comicios.

"Una decisión del STF (Corte Suprema de Brasil), adoptada por encima de las competencias del TSE (Tribunal Superior Electoral), prolongó la votación hasta después del anochecer, y la orden solo llegó una vez concluido el horario legal, cuando las urnas ya estaban cerradas", se quejó.

Sin embargo, la Organización de Estados Americanos con sede en Washington dijo que los resultados presentados por el Tribunal Superior Electoral (TSE) en la noche electoral coinciden con la información obtenida en el terreno por los integrantes de la Misión de la OEA.

Agregó que la Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) no tiene dudas respecto a la integridad de los datos oficiales.

Cabe recordar que Lula ganó la segundo vuelta electoral por casi 4,4 millones de votos. Al respecto, el gobierno estadounidense dijo que le facilitaría visados a Flavio Bolsonaro y su familia.

Bolsonaro agradeció en su proclama la colaboración del presidente argentino Javier Milei, aliado de su familia, y también la intervención de Trump, cuyo gobierno le otorgó una visa a él, su esposa y sus dos hijas, en cuestión de horas.

"No voy a hacer ningún comentario al respecto. Sé que le dimos entrada al país y no me voy a involucrar. Fue una elección muy extraña, eso es seguro", fijo Trump antes de un mitin de campaña.

Cabe resaltar que, según la revista Forum, el jet privado utilizado por Flávio Bolsonaro para huir a Estados Unidos pertenece a un socio del narcotraficante argentino Federico "Fred" Machado, quien actualmente se encuentra encarcelado en Estados Unidos.

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