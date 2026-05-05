Latinoamérica se ha convertido en uno de los principales escenarios de captación engañosa de reclutas extranjeros por parte de Rusia para su guerra en Ucrania. La Federación Internacional de los Derechos Humanos estima que podría haber hasta 27.000 extranjeros combatiendo con el ejército ruso.

Recientemente, Perú investiga la situación de 600 de sus connacionales, pero la FIDH considera que podría haber también unos 10.000 cubanos, siendo la isla el segundo mayor proveedor por detrás de Corea del Norte, y 200 de Colombia.

Son poblaciones vulnerables, se les promete contratos con sueldos elevados y que van a tener papeles, van a poder ir después a otros países europeos.

"Aquí estamos realmente ante unas redes de trata organizadas por el Estado ruso. Trata porque justamente se está engañando a las personas, o inclusive se les está forzando a firmar contratos", explicó a Radio Francia Internacional Jimena Reyes, directora para las Américas de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, que recientemente publicó un informe sobre estos reclutas extranjeros engañados o forzados.

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Reyes cuenta cómo se produce la captación: "En América Latina es con personas que hayan tenido experiencia en seguridad. ¿Qué se les ofrece? Pues estamos hablando de poblaciones vulnerables, se les promete contratos con sueldos elevados, pero para hacer, por ejemplo, trabajos de seguridad privada para una empresa. Inclusive entrevistamos personas a las que se les habían propuesto ir a Polonia y terminaron en Rusia. También se les va a prometer que van a tener papeles, van a poder ir después a otros países europeos".

Un camino sin vuelta a trás

La captación con ofertas de trabajo engañosas es el primer paso. Una vez que la persona acepta, comienza todo un proceso que la lleva desde su tierra natal al frente en un corto periodo de tiempo y sin preparación.

"Cuando van hacia Rusia, les hacen firmar unos contratos en ruso que no pueden leer, no tienen la traducción. No en todas las situaciones, pero en muchas de las que identificamos, efectivamente les quitan los pasaportes", prosigue la responsable de la FIDH.

Estamos hablando de una a tres semanas de formación y luego los mandan a la guerra. Los mandan a lo que los mismos rusos llaman los asaltos de carne de cañón.

"Una vez que llegan, van a un centro de formación, pero muy rápidamente. Estamos hablando de una a tres semanas de formación y luego los mandan a la guerra. Los mandan a lo que los mismos rusos llaman los asaltos de carne de cañón, o sea, a la primera línea donde están todos los muertos, con el resultado de que uno de cada cinco personas extranjeras está muriendo en el frente, con todas las problemáticas, luego, para la repatriación de los cuerpos, etcétera", concluye.

La FIDH destaca también que, pese a que sí existen mercenarios, en estos casos no se les debería tratar ni juzgar como tal, aunque hayan combatido al haber sido engañados y forzados a ello, por lo que son en realidad víctimas de trata.

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