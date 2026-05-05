En las polémicas elecciones del pasado 12 de abril, cuyo conteo de votos aún continúa y en las que todavía no se sabe con certeza quién pasará al balotaje junto a la candidata Keiko Fujimori, los peruanos también eligieron a los diputados y senadores que integrarán el nuevo Congreso.

Santiago Bedoya, analista político del Centro Wiñaq, nos explica el impacto que podría tener este nuevo sistema legislativo: “Con la creación o el regreso, en todo caso, al sistema con un Senado como Cámara Alta, lo que se garantiza es establecer algunos checks y balances al sistema. Claro, todavía existe la posibilidad de esta famosa figura de la vacancia presidencial, la forma en la que se ha logrado remover del cargo a diversos presidentes desde 2016. Sin embargo, ahora, para que se dé este proceso, no solamente tiene que pasar por una cámara: luego de pasar por la Cámara de Diputados, tiene que ser presentada ante el Senado de la República y es el Senado que tiene que tomar el voto final al respecto, con un umbral de votos mucho más alto. Y viendo los resultados de este proceso electoral celebrado el 12 de abril, no pinta a que ni la derecha parlamentaria ni la izquierda parlamentaria pudiese llevar a cabo una medida de tal envergadura”.

“Ciclo de inestabilidad”

Sin embargo, existen dudas sobre las razones por las cuales los congresistas han impulsado el retorno al sistema bicameral. Álvaro Carbajal, politólogo y docente de la Universidad Católica del Perú, considera que “en el caso de que gane Keiko, es más posible que exista mayor estabilidad debido a su fuerza parlamentaria, sobre todo en el Senado. Si gana Sánchez, me temo que este ciclo de inestabilidad continuará, debido a que no cuenta con una mayoría o ni siquiera con una minoría suficiente que le permita sobrevivir a una institución en ninguna cámara, ni siquiera aliándose con bancadas ideológicamente afines como Ahora Nación. Por otro lado, bancadas como Buen Gobierno y OBRAS permanecen una incógnita, por lo cual no se sabe exactamente el destino que tomarán una vez en el Congreso, debido a la variopinta composición de las bancadas”.

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Los nuevos senadores tendrán un papel decisivo en los procesos de vacancia presidencial: una moción iniciada por la Cámara de Diputados solo prosperaría si obtiene mayorías calificadas en ambas cámaras. Además, el Senado tendrá la potestad de nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional, a los directores del Banco Central y a otras altas autoridades.

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