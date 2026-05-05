Con Ana Lazaro, nuestra corresponsal en Bruselas, y la AFP

Armenia está hoy un poco más cerca de la Unión Europea y un poco más lejos de Rusia. Aunque siempre con un pie en cada lado.

Durante la cumbre que se ha celebrado en Ereván, Bruselas ha prometido inversiones en los ámbitos de la energía, el transporte y la conectividad digital, pero también instrumentos para combatir la injerencia extranjera.

Un claro espaldarazo a su primer ministro, Nikol Pashinián, que el próximo 7 de junio afronta unas elecciones legislativas en las que su partido se medirá con formaciones más favorables a Moscú.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Afianzar la presencia europea

Este giro responde en parte a la decepción de Armenia ante la falta de apoyo militar de Rusia durante la reciente guerra contra Azerbaiyán.

Para la Unión Europea, es una manera de afianzar su presencia en el Cáucaso Sur. Una región por la que circula el gas y el petróleo proveniente del Caspio.

Pero no será fácil. Armenia sigue dependiendo en gran medida de Rusia que no solo es su principal socio comercial, sino también un proveedor esencial de gas.

“Europa es el socio más natural de Armenia”

“Creo profundamente que la vocación de Armenia es europea”, declaró el presidente francés Emmanuel Macron durante el foro celebrado en Ereván. “También creo en esa vocación para Georgia, y creo que la relación con Azerbaiyán debe replantearse”, añadió, al tiempo que reconocía que Bakú no había optado por Europa. Georgia también se debate entre aspiraciones prorrusas y proeuropeas.

“Europa es el socio más natural de Armenia y del Cáucaso Meridional en el momento que vivimos”, insistió Macron, quien el lunes por la noche durante una cena oficial se animó a tararear la famosa canción de Charles Aznavour (de origen armenio), “La Bohême”, acompañado por el primer ministro armenio a la batería.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más