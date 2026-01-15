Por Ivonne Sánchez

Las Termas Saujon se encuentran cerca de la estación balnearia de Royan, en la desembocadura del río Garona, en la región de Nueva Aquitania.

Fundadas hace 165 años, muy pronto se especializaron en trastornos de salud mental como la ansiedad o el insomnio. Actualmente tratan también enfermedades de diagnóstico moderno como el burn out o la fibromialgia. Reconocidas por la Seguridad Social, cada año acogen a cinco mil curistas, por una cura en promedio de tres semanas.

Escuchar aquí el reportaje completo que RFI llevó a cabo:

El Doctor Olivier Dubois, es el director de las termas de Saujon y representa la quinta generación de psiquiatras, ya que fue su antepasado, el doctor Louis Dubois quien las fundara en 1860. Hoy en día las termas de Saujon son dos clínicas de psiquatría, un centro termal, un spa y una estructura psicológica y educativa llamada "Escuela Termal del Estrés".

Con una superficie de 52 hectáreas, en gran parte vegetal, las termas Saujon apuestan por la salud mental gracias al termalismo pero también a la naturaleza que las rodea. La cura incluye cada día cuatro propuestas: baño de burbujas en tina, masajes, piscina y ducha, utilizando el agua de Saujon.

El agua termal de Saujon tiene ciertas propiedades como explica Richard Dubois, hijo del Doctor Olivier Dubois quien también trabaja en esta empresa: "Es un agua rica en hierro, éso explica ése color como oxidado, un poco amarillento…..también tiene otros oligolementos como el litio. El litio y el hierro van a penetrar la piel, y esto ayuda a obtener una relajacion de los músculos, a soltar las tensiones. El objetivo, que el paciente pueda relajarse, que se abandone, que suelte todo. Como puede ver, esta agua de Saujon es un poco rojiza, es el color un poco especial de esta agua. "

Las termas de Saujon también cuentan con un spa, donde se puede acceder a un jacuzzi exterior y desde ahi admirar el parque arbolado. Y aqui, en medio de las burbujas, algunos curistas comparten su experiencia, como Béatrice: "Yo vengo a Saujon desde hace ya cuatro años, después de sufrir una depresión importante, luego del fallecimiento de mi marido…. yo tenía la cabeza hecha un lío y el principio de la cura permite expresar y sacar todo lo que esta en el fondo de nosotros mismos y que no siempre quiere salir".

"De hecho el agua tiene un gran efecto en el cuerpo, y después de algunos dias podemos sentir mucho cansancio…..casi siempre el cansancio llega con la segunda semana, es un momento un poco complicado. La primera semana estamos con energía, con la emoción de la novedad, luego en la segunda semana llega el cansancio y ya en la última semana, recuperamos mas el ánimo."

"Lâcher prise"

Con un equipo de médicos, psicólogos, terapeutas y fisioterapeutas, durante estas tres semanas se busca que el curista suelte sus tensiones. Este concepto del soltar terapéutico, el "lacher prise" en francés, tan buscado en las termas de Saujon, ha sido estudiado cientificamente por la Univeridad de Burdeos, Marsella y Nancy.

El estudio llamado LETGOTHERM, fue llevado a cabo en Saujon con 108 curistas y demostró una correlación entre este estado psicológico de abandono y una mejoría en el estado mental del paciente, en particular en aquellos que sufren estados de ansiedad. Este efecto terapéutico puede persistir hasta cuatro meses después de la cura.

Otros estudios demuestran los beneficios de una cura termal con respecto a la depresión, al burn out e incluso cuando se busca disminuir la toma de ansiolíticos.

Béatrice comparte esta experiencia de soltar: "Ah, el hecho de soltar, si…yo siempre digo que el baño con burbujas también pone a burbujear todo lo demas, el plexo solar, el esternón, que están como bloqueados, las burbujas ayudan a desbloquear, a sacar todo… me ha pasado que durante un baño he llorado los 10 minutos que dura la sesión; en un momento dado hay que aceptar, aceptar soltar; bueno, no es exactamente soltar, es mas bien dejar salir, que salgan las cosas que no queremos, todas las emociones negativas, todo lo que nos pesa, que nos hunde hasta el fondo, y todo esto permite que salga todo".

Para el psiquiatra Olivier Dubois, es muy importante esta relación del paciente con su cuerpo: "En el ámbito psiquiátrico, para ciertos trastornos, se suele tratar al paciente a través de la palabra. Pero no a todos los pacientes conviene este abordaje, ya sea porque hay personas que por su estado tienen dificultad para reflexionar o simplemente no tienen ganas de hablar….y hay esa tendencia en psiquiatria de olvidar el cuerpo, cuando en realidad es fundamental, por ejemplo, el cerebro cuando va mal, va a a agredir al cuerpo, o se va a desconectar del cuerpo. Y el enfoque corporal puede aportar mucho y en ese sentido, la cura termal es un medio formidable para permitir a las personas reconectarse con su propio cuerpo, y con su mente, y esa unión de cuerpo y mente da al paciente una dimensión de unidad, de poder recentrarse, que la persona esté menos en sus pensamientos y mas ligado a su cuerpo, es como si aterrizase, mas en lo concreto, en lo real, y eso les hace mucho bien y nos lo dicen.

Entrevistados: Doctor Olivier Dubois, Richard Dubois, Alejandra Martín (fisioterapeuta) y Béatrice (curista).

