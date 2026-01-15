Con France 24 y AFP

La Barbie autista, que salió este lunes 12 de enero, se suma a la colección que incluye Barbies con síndrome de Down (trisomía 21), una Barbie ciega y una Barbie diabética tipo 1, dijo Mattel en un comunicado. Una gama que celebra la diversidad, según la empresa.

“Con la ayuda de la comunidad autista”

El grupo, con sede en El Segundo, California, afirmó que había trabajado con la ayuda de una asociación (Autistic Self Advocacy Network, ASAN) que lucha por los derechos y una mejor representación de las personas autistas en los medios de comunicación.

La muñeca “fue creada con la ayuda de la comunidad autista para representar las formas comunes en que las personas autistas pueden vivir, procesar y comunicarse con el mundo que les rodea”, explicó Mattel en su comunicado.

La muñeca Barbie autista tiene articulaciones en los codos y las muñecas, a diferencia de las Barbies tradicionales, para que pueda hacer “movimientos repetitivos, aplaudir y realizar otros gestos que algunos miembros de la comunidad autista utilizan para procesar información sensorial o expresar su excitación”. Además, los ojos de la nueva Barbie miran ligeramente hacia un lado para representar cómo algunas personas autistas a veces evitan el contacto visual directo.

Las muñecas vienen con un juguete sensorial para aliviar el estrés, auriculares con cancelación de ruido y una tableta, según la compañía, que prometió donar 1.000 de ellas a hospitales pediátricos estadounidenses que cuentan con servicios especializados para el autismo.

“Una serie de signos caricaturescos”

En Francia, la iniciativa de Mattel no tuvo el efecto deseado. Olivia Cattan, presidenta de SOS Autisme France, se puso en contacto con el grupo estadounidense para denunciar el uso del autismo con fines comerciales. La asociación también decidió presentar una demanda contra Mattel, con el objetivo, en particular, de cambiar el nombre de “Barbie autista”, considerado estigmatizante. “El problema es pretender representar el autismo reduciéndolo a una serie de signos caricaturescos”, precisa la carta enviada a Mattel.

“No todos los niños autistas evitan la mirada o el ruido. El autismo no es un rasgo físico y no se puede resumir así, en tres accesorios”, se indigna esta madre de un niño con TEA (trastornos del espectro autista). “Hacemos campañas de sensibilización para mostrar la diversidad del autismo, no para que este trabajo se reduzca a un cliché del autismo”, subraya.

André Masin, presidente de la asociación AFG Autisme y padre de dos adultos autistas, comparte esta opinión y lamenta la banalización de los trastornos del desarrollo neurológico. “La visión que se presenta es muy reduccionista y no representa en absoluto a las personas con discapacidades más graves. El autismo es una forma de funcionar y no se puede adivinar en una muñeca”, afirma.

También señala que se trata de un juguete inadecuado para los niños autistas, que son precisamente los principales destinatarios de la campaña de Barbie. “Una persona autista no tendrá, de forma natural, el instinto de jugar con muñecas como un niño normal. No sabe ponerse en el lugar del otro. Es algo muy complicado para ella”, precisa. Solo los niños con las formas más leves de TEA podrían reconocerse e identificarse con esta muñeca.

Cambiar una imagen poco inclusiva

Para otros, Barbie contribuye a la inclusión de las personas con TEA. Rofrane Bambara, creadora de contenidos y madre de cuatrillizos autistas, participó en el lanzamiento de la muñeca junto con Mattel. “Estoy muy contenta por mis hijas, por todas las niñas que están en el espectro del autismo y que podrán decirse: ‘De hecho, se parece a mí, así que no soy tan diferente porque incluso Barbie tiene rasgos del espectro del autismo’”, destaca en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

Con esta muñeca, Mattel marca un nuevo intento de cambiar la imagen poco inclusiva de la mujer que Barbie ha transmitido durante mucho tiempo, y de dinamizar la marca. En el segundo trimestre de 2025, el grupo registró una caída del 6 % en su volumen de negocios con respecto al año anterior. Las ventas de muñecas han disminuido en todo el mundo (-25 %), y especialmente en Norteamérica (-34 %). Esta estrategia de marketing quizás sea más dirigida al mercado norteamericano, donde fue acogida como una medida positiva.

El autismo es un trastorno neurodesarrollativo complejo y de amplio espectro. Su origen es multifactorial y está principalmente vinculado a una combinación de factores genéticos (predominantes) y ambientales.

