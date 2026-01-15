No es una cuenta muy diplomática y, sin embargo, responde muy oficialmente al Quai d’Orsay, la cancillería francesa. El tono es tan inusual por su irreverencia que uno se ve obligado a comprobar que, efectivamente, el perfil cuenta con una verificación gubernamental gris bajo el título “Cuenta oficial de respuesta del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores”.

Aunque su primer tuit data del 5 de septiembre de 2025, recién en estos convulsionados días en que parecen reescribirse las reglas de las relaciones internacionales French Response ha empezado a estar en los radares de los usuarios de las redes. La utilización de memes, las burlas a funcionarios de primera plana de Estados Unidos o Rusia, la inmediatez para poner en evidencia mentiras o distorsiones de actores internacionales son una novedad. Y todo en inglés.

Como botón de muestra: el miércoles, el Gobierno estadounidense posteó en X una imagen de dos trineos con la bandera de Groenlandia tirados por perros que deben elegir entre dos caminos: uno lleva a la Casa Blanca bajo un cielo despejado y otro, amenazante, que va hacia Moscú y Pekín. French Response citó el tuit de la Casa Blanca agregándole simplemente la bandera de la UE como tercera opción.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

A veces, la cuenta puede ser más mordaz. Por ejemplo, el 10 de enero Elon Musk reaccionaba a un chart mundial que establecía que el Reino Unido lidera por lejos los arrestos de personas por publicaciones en redes sociales. “¿Por qué el Gobierno del Reino Unido es tan fascista?”, se preguntaba el dueño de X. Respuesta de French Response: una foto de Musk haciendo un célebre gesto con el brazo estirado desde una tarima interpretado como un saludo fascista.

Aunque la Administración Trump lidera los dardos enviados por French Response, también se focaliza en el Kremlin y la desinformación en general. “La virtud de French Response es retaliar cuando se publica contenido que daña nuestra imagen. Pero French Response también tiene la virtud de ser preventivo, porque nuestros adversarios ahora saben que si dañan nuestra imagen, pueden ser ridiculizados por French Response. Y finalmente, la desinformación se propaga por ignorancia […]. Al desactivar las fake news, French Response también previene el riesgo de que sea recogida y, por así decirlo, contamine el espacio informativo”, explicó el canciller francés Jean-Noël Barrot en una conferencia ante embajadores.

French Response tiene por ahora sólo 41.000 seguidores, pero el canciller confía en su rápido crecimiento y afirma que ya a principios de año contaba con un millón de visitas semanales. Además, algunos tuits de la cuenta son replicados por la diplomacia francesa en otras plataformas como Facebook. Habrá que esperar para ver si París consigue rivalizar en "trolleo" con Trump en su terreno y con su tono predilecto.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más