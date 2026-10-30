La empresa, la mayor bolsa de monedas digitales del mundo por volumen diario de operaciones, publicó una serie de mensajes en la red social X, en ocasiones contradictorios, en los que aseguró que "los fondos de los usuarios están completamente seguros" pero también que "cubrirá todas las pérdidas".

Posteriormente, Binance señaló en su perfil en español para América Latina que "el impacto total estimado se sitúa en alrededor de $6.3 mil millones".

"Hemos trabajado con socios de blockchain para congelar los activos afectados, con ~$3 mil millones congelados en cadena hasta ahora", agregó.

Esa cifra sería cuatro veces mayor que la cantidad afectada en lo que hasta la fecha había sido el mayor ciberataque de este tipo: 1.500 millones de dólares sustraídos en febrero del año pasado de la plataforma Bybit.

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La firma de investigación de blockchain TRM Labs afirmó el jueves tener "alta confianza" en que el ataque fue orquestado por TraderTraitor, un grupo de hackers vinculado a Corea del Norte, y citó "información sólida tanto dentro como fuera de la cadena de bloques".

"Varias características de este ataque coinciden con robos anteriores vinculados a Corea del Norte", señaló TRM.

Se cree que TraderTraitor forma parte del Grupo Lazarus, que saltó a la fama en 2014 cuando fue acusado de hackear Sony Pictures como venganza por "The Interview", una película que se burlaba del líder norcoreano Kim Jong Un.

Fondos congelados

Alrededor de las 00H30 GMT del viernes, Binance informó que todos los depósitos y retiros fueron "suspendidos temporalmente" mientras su equipo "realiza verificaciones de seguridad, congela fondos y colabora con las autoridades".

"Esta cifra podría seguir aumentando a medida que nuestros equipos trabajen en estrecha colaboración con las autoridades, los emisores, las empresas de inteligencia de blockchain y los socios de la industria para rastrear y congelar activos adicionales", señaló.

El comunicado de la empresa en X indicó que una investigación inicial sugería que el ataque implicó una computadora portátil comprometida perteneciente a un "ingeniero de DevOps", lo que permitió que "un atacante" accediera a un "contenedor de servicios" y ejecutara "transacciones de retiro no autorizadas".

"No hemos encontrado evidencia de ninguna filtración de claves privadas de billeteras", afirmó Binance.

Por su parte, el exdirector de Binance Changpeng Zhao, quien ya no dirige el grupo pero sigue siendo accionista mayoritario, consideró que "sí parece un ataque".

Paolo Ardoino, director de Tether, una empresa que emite una criptomoneda conocida como USDT, dijo que congeló alrededor de 1.600 millones de dólares "relacionados con un posible ataque a la plataforma de intercambio Binance".

Jeremy Allaire, quien encabeza la plataforma de criptomonedas Circle, añadió que su empresa bloqueó más de 800 millones de dólares en otra moneda digital, USDC.

Tanto el USDT como el USDC son "stablecoins", es decir, divisas en línea cuyo valor está vinculado a una moneda tradicional, el dólar estadounidense.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Caen los precios de las criptomonedas

Durante varias horas antes de que Binance confirmara el ataque, analistas de la industria señalaron que los hackers habían logrado acceder a la plataforma.

Los precios de la mayoría de las principales criptomonedas cayeron ante la noticia del ciberataque, excepto los de las monedas estables, que por definición solo pueden fluctuar dentro de márgenes estrechos.

Alrededor de las 04H00 GMT, el bitcóin y el Ethereum cedían 0,8%, recuperándose tras desplomes de casi 5% y 6%, respectivamente.

El BNB, moneda nativa de Binance, subió un 2,7% después de haberse hundido un 10%.

El ataque a Binance se produce en un momento en que muchos observadores expresan su preocupación de que las capacidades cada vez mayores de los modelos de inteligencia artificial puedan comprometer la criptografía y los protocolos de seguridad tecnológicos.

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