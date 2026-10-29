El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar rechazó el jueves las acusaciones "formuladas por ciertos políticos israelíes y sus contactos en los medios" de que su país había interferido en las elecciones legislativas de Israel.

"Acusan a Catar de comprar a Benjamin Netanyahu, a la izquierda política israelí y ahora, en esta última campaña, al voto árabe (…) Estas acusaciones son tan ridículas como peligrosas", declaró Majed al-Ansari.

El bloque del primer ministro israelí Netanyahu ha lanzado acusaciones de robo y compra de votos contra los partidos israelíes árabes, que obtuvieron un resultado récord en las legislativas y pueden ser claves en la formación del gobierno.

El jueves, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, pidió el arresto de los líderes de partidos árabes, que obtuvieron fuertes avances en las elecciones legislativas de esta semana.

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La agencia de seguridad Shin Bet "debe ordenar, esta misma mañana, los arrestos de los líderes de los partidos árabes sospechosos de estar implicados en el dinero catarí", escribió el ministro en X.

Las declaraciones hacen referencia a afirmaciones lanzadas sin pruebas por varios ministros según las cuales los partidos israelíes árabes recibieron dinero de Catar, país donde vive la cúpula del movimiento islamista palestino Hamás.

Medios israelíes informaron este jueves de que las autoridades electorales reclamaron al Shin Bet abrir una investigación sobre estas acusaciones.

Los resultados todavía provisionales de las elecciones ofrecen a los partidos árabes israelíes Raam y Lista Unificada un récord de 17 escaños en el Parlamento israelí.

Su apoyo puede resultar decisivo para la formación de un gobierno, dado que ni el primer ministro Benjamin Netanyahu ni el bloque opositor lograron una mayoría.

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