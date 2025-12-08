La Unión Europea no puede aceptar una "amenaza de injerencia", afirmó este lunes el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, tras la publicación de la nueva estrategia estadounidense, que formula duras críticas hacia Europa.

"Lo que no podemos aceptar es esta amenaza de injerencia en la vida política de Europa. Estados Unidos no puede sustituir a los ciudadanos europeos para decidir cuáles son los buenos partidos y cuáles los malos", agregó.

La administración Trump publicó el viernes un documento que redefine su "Estrategia de Seguridad Nacional", en línea con la ofensiva que Washington lleva meses dirigiendo contra el Viejo Continente. El texto apunta a instituciones europeas que, según la Casa Blanca, "socavan la libertad política y la soberanía", y cuestiona las políticas migratorias, la "censura a la libertad de expresión", la "represión de la oposición", el "desplome de las tasas de natalidad" y la "pérdida de identidades nacionales".

"Esta estrategia sigue hablando de Europa como aliada. Está bien, pero si somos aliados, debemos actuar como aliados", sostuvo Costa. "Respetamos la soberanía de unos y otros".

"Estados Unidos sigue siendo un aliado y un socio económico importante, pero nuestra Europa debe ser soberana", concluyó.

"Globalmente conforme" a la visión de Moscú

"Los ajustes que observamos son globalmente conformes a nuestra visión", declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, en referencia al documento. Añadió que espera que la estrategia "pueda constituir una modesta garantía para la capacidad de Rusia de continuar un trabajo constructivo en la búsqueda de una solución pacífica en Ucrania".

El texto anticipa la "desaparición de la civilización europea", llama a combatir las "migraciones masivas" y propone establecer el "predominio estadounidense en América Latina". También promete que la OTAN no se ampliará, en contraste con las expectativas del gobierno ucraniano que enfrenta la invasión rusa.

Sobre América Latina, justamente, Laura Tedesco, profesora de Ciencia Política en la Universidad Saint Louis de Madrid, afirma que "llama la atención la importancia que otorga al hemisferio occidental, que había estado bastante relegado en documentos anteriores y en las prioridades estadounidenses de política exterior". Para esta especialista, esto constituye "una relativa novedad, y no solo con respecto a otras administraciones, sino con el primer mandato de Trump".

Sigue la lógica de la Guerra Fría

Pero para Tedesco el principal rasgo de la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos bajo la administración Trump es que "parecería un documento que fue publicado durante la Guerra Fría. Tiene mucho de la lógica de la Guerra Fría. Es un documento que habla de la Doctrina Monroe, que era la doctrina de Estados Unidos para el resto de los americanos. Su intención es restablecer el liderazgo americano, tanto político como militar, en el hemisferio. Me parece que es un documento adecuado para esa época. Es decir que, desde la Casa Blanca, así es como están interpretando al mundo. No es el regreso a la cooperación internacional, sino al enfrentamiento. Aunque no es un enfrentamiento en armas, sí es postulando que Estados Unidos se tiene que defender y proteger".

En este nuevo enfoque hacia América Latina, la profesora Tedesco resalta el tema de la migración con la propuesta de "cerrar las fronteras, de que Estados Unidos no puede dejar que ninguna otra nación sea más poderosa que ella. Trump habla también de fortalecer la industria de defensa, prevenir la inmigración, la lucha contra el narcotráfico y el narcoterrorismo. Y ahí vuelve con el tema de la Doctrina Monroe", subraya.

Washington reajustará su "presencia militar global para hacer frente a amenazas urgentes en nuestro Hemisferio, y alejarnos de escenarios cuya importancia relativa para la seguridad nacional estadounidense ha disminuido en las últimas décadas o años", reza también el texto de la nueva estrategia de seguridad.

El valor de la democracia queda desfigurado

"Tampoco me llama mucho la atención que vuelva a la doctrina Monroe, la cual justifica abiertamente la intervención. También dice en algún momento que se pueden tener buenas relaciones con países más allá de las situaciones domésticas, con lo cual aquello de "la democracia como un valor" político queda totalmente desfigurado", concluye Tedesco.

En lo que llama la aplicación de un “Corolario Trump” a la doctrina, Estados Unidos buscaría acceso a recursos y ubicaciones estratégicas en América Latina y aseguraría que los países sean “razonablemente estables y bien gobernados para prevenir y desalentar la migración masiva” hacia su territorio.

