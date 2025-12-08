Informe desde Damasco de Joan Cabasés Vega

Muchos sirios llegan desde otros puntos de Siria o incluso desde Líbano para unirse al primer aniversario desde la caída del gobierno de Bashar al Asad. Un hito que algunos civiles reconocen que todavía les cuesta de creer.

En un intento de recordar ese 8 de diciembre, el presidente interino, Ahmed al Shara, ha iniciado hoy la jornada visitando la Mezquita de los Omeyas. Y lo ha hecho vestido con uniforme militar, imitando la llegada a Damasco con la que se dio a conocer ante el gan público un año atrás.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Las concentraciones masivas que se registran hoy en Siria tienen motivos para celebrar el primer año de transición. El gobierno interino ha sacado al país del aislamiento internacional y ha evitado caer en guerra de nuevo tras la huida de al Asad.

Pero también hay motivos para la preocupación. Entre ellos, los abusos aún impunes que las nuevas fuerzas de las autoridades del país han cometido sobre las minorías del Estado, como la drusa o la alauí. O la acumulación de poder alrededor del entorno del presidente interino.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más