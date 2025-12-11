"Claro que voy a volver", declaró hablando en inglés en una entrevista con la BBC. "Sé exactamente los riesgos que estoy corriendo", agregó.

Tras un viaje secreto, Machado, de 58 años, llegó tarde para asistir a la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz, recibido por su hija Ana Corina Sosa.

Machado reapareció en público en plena crisis entre Venezuela y Estados Unidos, que despliega desde agosto una flotilla naval oficialmente para luchar contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, donde ha causado 87 muertes.

El presidente venezolano Nicolás Maduro acusa a Washington de querer derrocarlo para apoderarse del petróleo de su país.

Desde Oslo, nuestro enviado especial, Manu Terradillos, estuvo presente en una jornada histórica para numerosos venezolanos.

"Habían pasado las dos de la madrugada cuando María Corina Machado hizo su primera aparición en público en casi un año. La ganadora del Premio Nobel de la Paz se asomó al balcón central del Gran Hotel de Oslo, a donde había llegado finalmente tras un viaje mantenido en el máximo secreto. La opositora venezolana no llegó a tiempo para recoger el galardón. Lo hizo su hija Ana Corina Sosa en su lugar. Pero la Nobel sí alcanzó a saludar durante casi media hora a sus seguidores, emocionados tras varias horas de espera".

"“María Corina lo es todo", dice venezolanos en Oslo

Sasha y Alejandro dejaron Venezuela hace prácticamente una década y vinieron desde Madrid para el evento. Esto manifestaron a los micrófonos de RFI:

"Estamos súper emocionados de estar aquí. No podemos creer que María Corina haya hecho todo lo que hizo para poder estar aquí, para intentar recibir el Premio Nobel en persona. El hecho de haber llegado tan cansada, prácticamente a las tres de la madrugada, y bajar a saludarnos. Esto demuestra su carácter, lo que nos ha enseñado durante todo este año, que está comprometido con la libertad de Venezuela, que es , al final de cuentas, lo que todos nosotros queremos. Queremos ser libres y queremos volver a nuestro país", dijo Sasha.

Alejandro, por su parte, no sabe cómo explicar lo que ha pasado. “Es increíble, increíble. Es que ella es… no sé cómo explicarlo. Ella lo es todo. Mira, María Corina es la esperanza. Es la cara de la esperanza. Cada vez estamos más cerca de la libertad. Y ella lo va a lograr. Ella lo va a lograr. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Reunificar nuestra familia”.

