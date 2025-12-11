La primera reacción en su defensa fue de la ex ministra de la Presidencia y mano derecha del ex mandatario Marianela Prada, quien denunció que la detención fue ilegal.

“No lo han notificado, no lo han convocado a declarar, simplemente lo han agarrado y lo han metido a un minibús, como si fuera un secuestro”, dijo Prada.

La Fiscalía afirma que la orden captura de Arce responde a una indagación por dos presuntos delitos: incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

El vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, felicitó a la policía por arrestar a Luis Arce y recordó su promesa de detener al ex presidente.

“Lo habíamos dicho en una oportunidad, Luis Arce va a ser el primero en entrar preso, todos los que le han robado a esta patria van a devolver hasta el último centavo y van a rendir cuentas a la justicia”, afirmó Lara.

El actual abogado denunciante del caso Fondo Indígena, Eduardo León, afirma que una resolución ministerial del año 2015, firmada por Luis Arce cuando era ministro de Economía, permitió que recursos públicos fueran transferidos directamente a cuentas particulares, como la de la exdiputada Lidia Patty del Movimiento al Socialismo (MAS) y ahora presa por este caso.

Según la investigación divulgada por la prensa, la exlegisladora recibió cerca de 100.000 dólares para un proyecto de cultivo de tomates.

El izquierdista Arce, de 62 años, dejó el poder el 8 de noviembre. Su salida marcó el fin de 20 años de gobiernos socialistas iniciados por Morales y la llegada al poder del centroderechista Rodrigo Paz.

