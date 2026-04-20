X es objeto de una investigación desde inicios de 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el sesgo en sus algoritmos, que podría haber alterado su funcionamiento e interferido en la política francesa.

Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de pornografía infantil, y al rol de Grok, su asistente de IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.

A inicios de febrero, investigadores allanaron las oficinas de X en París. La plataforma, que ha negado cualquier irregularidad, calificó los registros de actos "políticos" y "abusivos".

En ese momento, la fiscalía de París anunció que convocaba a Musk para una declaración voluntaria, así como a la ex directora general Linda Yaccarino, como "gestores" de X en el momento de los hechos.

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La fiscal de París, Laure Beccuau, señaló que también se citó a empleados de X a comparecer entre el 20 y el 24 de abril "como testigos".

La comparecencia o no de Musk y de Yaccarino "no supone un obstáculo para la continuación de las investigaciones", precisó el sábado la fiscalía.

Las autoridades no han ofrecido ningún detalle sobre el lugar ni la hora de sus comparecencias.

La investigación en Francia se inscribe en una reacción internacional más amplia contra Grok, ante las críticas de que los usuarios podían sexualizar imágenes de mujeres y niños mediante simples instrucciones escritas.

Este asistente de IA generó alrededor de tres millones de imágenes sexualizadas en 11 días, señaló a finales de enero el Center for Countering Digital Hate (CCDH), una oenegé de lucha contra la desinformación.

A finales de enero, la Unión Europea también abrió una investigación contra X por las imágenes de menores y mujeres desnudas generadas por Grok.

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