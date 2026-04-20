Con corresponsal de RFI en Beirut, Paul Khalifeh

Aunque la intensidad de la violencia ha disminuido significativamente desde la conclusión, bajo los auspicios de Estados Unidos, de un frágil alto el fuego entre el Líbano e Israel el 16 de abril, el país de los cedros no ha superado sus dificultades.

En lugar de lograr una unión sagrada, la guerra ha ahondado aún más la brecha entre Hezbolá y el poder oficial, representado por el presidente Joseph Aoun y el primer ministro Nawaf Salam.

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Ambos líderes, que desde hace meses han optado por alinear al Líbano con la política estadounidense, comprometiéndose en un proceso de desarme de Hezbolá, parecen decididos a seguir adelante, sea cual sea el resultado de la guerra.

Hezbolá deslegitimado

A diferencia de todas las demás guerras entre Israel y Hezbolá (1993, 1996, 2006, 2024), el poder oficial se distanció de las acciones de Hezbolá desde el inicio del conflicto actual, el 2 de marzo.

Apenas unas horas después del estallido de la guerra, el gobierno tomó decisiones sin precedentes, declarando “ilegales” las actividades militares del partido chiíta.

No se trata simplemente de un rechazo a Hezbolá, sino de un proceso destinado a deslegitimarlo, privándolo de su función de “resistencia” y de “defensor del Líbano frente a las agresiones israelíes”.

A ojos de las autoridades oficiales, el brazo militar de Hezbolá es ahora considerado fuera de la ley, a pesar de que el partido cuenta con dos ministros en el gobierno, un importante bloque parlamentario y sigue gozando del apoyo de la mayoría de la comunidad chiita, así como de un respaldo menor en otras comunidades.

Joseph Aoun, Nawaf Salam, una parte de la clase política y de la población acusan a Hezbolá de haber arrastrado al Líbano a una guerra en nombre de Irán, con el objetivo de vengar la muerte del líder iraní Ali Khamenei. Le atribuyen la responsabilidad de las destrucciones a gran escala causadas por el ejército israelí en diversas regiones del país.

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Diez mil violaciones israelíes

Para Hezbolá, que conscientemente se ha alineado con la estrategia iraní, no hay margen para retroceder.

El partido chiita asegura que defiende al Líbano de la invasión israelí, busca liberar las zonas aún ocupadas del sur y poner fin a las repetidas violaciones de la soberanía nacional.

Afirma que Israel nunca respetó el acuerdo de alto el fuego del 27 de noviembre de 2024 y continuó sus ataques y asesinatos en el Líbano durante quince meses. La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas registró cerca de diez mil violaciones aéreas, terrestres y marítimas, que causaron alrededor de 400 muertes en las filas del partido chiita durante este período.

Negociaciones directas con Israel

En contra de la opinión de Hezbolá y a pesar de las fuertes reservas del presidente del Parlamento, Nabih Berry, principal figura chiita del Estado, los señores Aoun y Salam propusieron negociaciones directas con Israel.

Tras ignorar esta oferta durante semanas, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, finalmente cedió a las presiones estadounidenses, que buscaban salvar las negociaciones con Irán. Teherán, de hecho, había exigido que el alto el fuego de dos semanas, acordado con Estados Unidos, incluyera también al Líbano. Sin embargo, Netanyahu estableció la agenda de las negociaciones: el desarme de Hezbolá y la preparación de las condiciones para un acuerdo de paz entre ambos países.

Hezbolá criticó duramente la decisión de las autoridades libanesas de “negociar bajo el fuego y según las condiciones israelíes”.

A pesar de estas críticas, el martes 14 de abril se celebró en Washington un primer encuentro entre la embajadora del Líbano y su homólogo israelí, bajo los auspicios del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

En este contacto preliminar, el Líbano no logró su principal demanda: el alto el fuego.

La suspensión de las hostilidades entre Hezbolá e Israel durante diez días se produjo dos días después. Sin embargo, en lugar de generar una distensión política y alivio, el cese de las hostilidades avivó las polémicas y profundizó las divisiones.

Disputa en torno a un alto el fuego

El poder libanés se atribuyó el mérito del alto el fuego, logrado “gracias a la intervención de Estados Unidos”.

Hezbolá, por su parte, afirma que sin “las presiones ejercidas por Irán”, Israel no habría aceptado suspender sus operaciones militares.

La polémica se intensificó aún más tras la publicación por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos del supuesto texto del acuerdo de alto el fuego “firmado entre los gobiernos del Líbano e Israel”.

Más allá de que ningún texto fue examinado ni aprobado por el Consejo de Ministros, el documento publicado por el Departamento de Estado compromete al gobierno libanés a tomar medidas para impedir que Hezbolá lance ataques y garantiza “el derecho de Israel a defenderse”.

Sin embargo, “el derecho del Líbano a defenderse” no se menciona en ninguna parte, a diferencia del acuerdo de alto el fuego del 27 de noviembre de 2024.

Las autoridades libanesas no reaccionaron a esta publicación, mientras que Hezbolá criticó “las concesiones gratuitas” y “el abandono por parte del Líbano de su principal baza: la resistencia”.

El viernes 17 de abril, Joseph Aoun confirmó en un discurso a la nación sus opciones políticas: “Estoy dispuesto a ir a donde sea necesario para liberar mi tierra, proteger a mi pueblo y salvar a mi país”, dijo el presidente, en alusión a que no retrocedería en el principio de la negociación directa con Israel.

Dirigiéndose a Hezbolá sin nombrarlo, Joseph Aoun declaró: “A los aventureros que juegan con el destino del Líbano y la vida de los libaneses, les digo: ¡basta! Solo el proyecto del Estado en el Líbano es el más fuerte, el más duradero y el más seguro para todos”.

La respuesta del líder de Hezbolá llegó al día siguiente. Naím Qassem rechazó “la humillación del Líbano mediante negociaciones directas con la entidad sionista”.

Aseguró que sus combatientes responderán a los ataques israelíes y estableció cinco prioridades para el período venidero:

“Un cese definitivo de la agresión en todo el territorio libanés, ya sea aérea, terrestre o marítima. “La retirada del enemigo israelí de los territorios ocupados hasta la frontera”. “La liberación de los prisioneros”. “El retorno de los habitantes a sus pueblos y ciudades hasta la frontera”. “La reconstrucción con apoyo internacional y árabe, bajo responsabilidad nacional”.

Las lógicas defendidas por Hezbolá y el poder libanés representan dos visiones contradictorias del Líbano. Son irreconciliables.

Con el paso de los días, se vuelve cada vez más difícil imaginar un “compromiso a la libanesa”: esa fórmula político-lingüística compleja y enrevesada que, durante décadas, permitió la coexistencia en el Líbano, en un clima de paz relativa, de visiones diametralmente opuestas.

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